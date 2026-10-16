Певицу Наоко из группы «Стоптайм» объявили «иноагентом»

Российский Минюст обновил перечень «иностранных агентов». В обновленном списке:

солистка группы «Стоптайм» Диана Логинова (псевдоним — Наоко);

жених Дианы Логиновой и участник группы «Стоп-тайм» Александр Орлов;

движение «Малиновый клин — независимая Кубань».

Группа «Стоптайм» появилась в Петербурге весной–летом 2025 года. Ее участники стали известны тем, что выступали на улицах с песнями исполнителей-«иноагентов». Осенью того же года они попали под карусельные аресты, после освобождения вокалистка Диана и гитарист Александр покинули страну.

Позже стало известно, что донос на музыкантов написал местный депутат от «Единой России» Михаил Романов. Он предлагал Логиновой извиниться за свои песни и выступить перед участниками российского вторжения в Украину в обмен на прекращение преследования.