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Певицу Наоко из группы «Стоптайм» объявили «иноагентом»

The Insider
Фото: «Новая газета»

Фото: «Новая газета»

Российский Минюст обновил перечень «иностранных агентов». В обновленном списке: 

  • солистка группы «Стоптайм» Диана Логинова (псевдоним — Наоко); 
  • жених Дианы Логиновой и участник группы «Стоп-тайм» Александр Орлов;
  • движение «Малиновый клин — независимая Кубань».

Группа «Стоптайм» появилась в Петербурге весной–летом 2025 года. Ее участники стали известны тем, что выступали на улицах с песнями исполнителей-«иноагентов». Осенью того же года они попали под карусельные аресты, после освобождения вокалистка Диана и гитарист Александр покинули страну. 

Позже стало известно, что донос на музыкантов написал местный депутат от «Единой России» Михаил Романов. Он предлагал Логиновой извиниться за свои песни и выступить перед участниками российского вторжения в Украину в обмен на прекращение преследования. 

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Публикация:«Певицу Наоко из группы «Стоптайм» объявили «иноагентом»»

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