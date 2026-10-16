Певицу Наоко из группы «Стоптайм» объявили «иноагентом»

Российский Минюст обновил перечень «иностранных агентов». В обновленном списке:
- солистка группы «Стоптайм» Диана Логинова (псевдоним — Наоко);
- жених Дианы Логиновой и участник группы «Стоп-тайм» Александр Орлов;
- движение «Малиновый клин — независимая Кубань».
Группа «Стоптайм» появилась в Петербурге весной–летом 2025 года. Ее участники стали известны тем, что выступали на улицах с песнями исполнителей-«иноагентов». Осенью того же года они попали под карусельные аресты, после освобождения вокалистка Диана и гитарист Александр покинули страну.
Позже стало известно, что донос на музыкантов написал местный депутат от «Единой России» Михаил Романов. Он предлагал Логиновой извиниться за свои песни и выступить перед участниками российского вторжения в Украину в обмен на прекращение преследования.