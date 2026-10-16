Национализированная «Леста» перешла фирме с нулевым балансом за 2025 год. Ее возглавил менеджер из команды сына главы ВГТРК

АО «Промышленные сооружения» зарегистрировано 11 ноября 2024 года в Москве. Уставный капитал компании составляет 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Информация об акционерах в открытом ЕГРЮЛ отсутствует.

Как обнаружил The Insider в бухгалтерской отчетности за 2025 год, по состоянию на 31 декабря у «Промышленных сооружений» не было активов, отраженных на балансе, а их общая балансовая стоимость равнялась нулю. Компания также не указала выручку и отчиталась о чистом убытке в 15 тысяч рублей. По данным ФНС, среднесписочная численность ее сотрудников в 2025 году — один человек, а сумма уплаченных налогов и страховых взносов — ноль рублей.

На конец 2025 года у будущего владельца одной из крупнейших российских игровых студий не было ни отраженных в отчетности активов, ни выручки. Впрочем, эти сведения не показывают финансовое положение компании непосредственно на момент приобретения «Лесты» и не позволяют установить, за счет каких средств состоялась сделка.

Для сравнения: выручка ООО «Леста Геймс Эдженси», основного юридического лица «Лесты», по итогам 2025 года составила 29 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль превысила 10 млрд рублей. Еще одно юридическое лицо, ООО «Леста», получило 5,7 млрд рублей выручки.