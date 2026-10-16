Национализированная «Леста» перешла фирме с нулевым балансом за 2025 год. Ее возглавил менеджер из команды сына главы ВГТРК

Российская игровая студия «Леста», выпускающая популярные онлайн-игры «Мир танков» и «Мир кораблей» и конфискованная государством в 2025 году, перешла в собственность АО «Промышленные сооружения». Нового владельца назвали консорциумом частных инвесторов, однако имена его участников и стоимость сделки не раскрываются. Как обнаружил The Insider в бухгалтерской отчетности покупателя, по итогам 2025 года у него был нулевой баланс и один сотрудник. При этом 15 октября, в день перехода активов «Лесты», компанию возглавил Захар Кислых — сотрудник команды бывшего гендиректора VK Бориса Добродеева, сына главы ВГТРК Олега Добродеева.
Согласно изученным The Insider документам, АО «Промышленные сооружения» получило по 100% трех основных юридических лиц студии: ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Эдженси» и ООО «Леста Геймс Москва». Ранее ими владела Российская Федерация в лице Росимущества. Управленческая команда и стратегия развития студии, как сообщили в пресс-службе «Лесты», останутся прежними.
Фирма с нулевыми активами получила бизнес с многомиллиардной прибылью
АО «Промышленные сооружения» зарегистрировано 11 ноября 2024 года в Москве. Уставный капитал компании составляет 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Информация об акционерах в открытом ЕГРЮЛ отсутствует.
Как обнаружил The Insider в бухгалтерской отчетности за 2025 год, по состоянию на 31 декабря у «Промышленных сооружений» не было активов, отраженных на балансе, а их общая балансовая стоимость равнялась нулю. Компания также не указала выручку и отчиталась о чистом убытке в 15 тысяч рублей. По данным ФНС, среднесписочная численность ее сотрудников в 2025 году — один человек, а сумма уплаченных налогов и страховых взносов — ноль рублей.
На конец 2025 года у будущего владельца одной из крупнейших российских игровых студий не было ни отраженных в отчетности активов, ни выручки. Впрочем, эти сведения не показывают финансовое положение компании непосредственно на момент приобретения «Лесты» и не позволяют установить, за счет каких средств состоялась сделка.
Для сравнения: выручка ООО «Леста Геймс Эдженси», основного юридического лица «Лесты», по итогам 2025 года составила 29 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль превысила 10 млрд рублей. Еще одно юридическое лицо, ООО «Леста», получило 5,7 млрд рублей выручки.
Новый директор работал в команде сына главы ВГТРК
15 октября 2026 года генеральным директором АО «Промышленные сооружения» стал Захар Кислых. Как выяснила «Новая газета Европа», 25-летний менеджер работал в структуре «Лесты» с лета 2025 года, когда занимал должность финансового специалиста в аппарате генерального директора.
В тот период управление студией перешло к бывшему генеральному директору VK Борису Добродееву, сыну руководителя ВГТРК Олега Добродеева. Об этом ранее писал The Insider. Добродеев возглавил АО «Айти Технологии», которому Росимущество передало управление активами разработчика видеоигр после их конфискации. По данным РБК, Кислых пришел в «Лесту» вместе с командой Добродеева и продолжает работать в компании.
Кислых также является учредителем АО «Игровые инвестиции», созданного 25 июня 2025 года, и АО «Общество устойчивого роста», зарегистрированного через шесть дней. Последнюю компанию возглавляет Алексей Милевский — бывший руководитель направления слияний и поглощений Mail.ru Group и владелец инвестиционного фонда M9 Capital. Милевский работал в Mail.ru Group в период, когда холдинг возглавлял Добродеев. В частности, в 2020 году они оба участвовали в организации и оценке технологических проектов на конкурсе Kryptonite Startup Challenge.
Среди руководителей и деловых партнеров нового директора покупателя «Лесты» есть выходцы из команды, которая уже управляла студией после ее перехода к государству.
Новый владелец обещает инвестировать 10 млрд рублей
Представители АО «Промышленные сооружения» сообщили, что в течение трех лет рассчитывают направить до 10 млрд рублей на развитие российской игровой индустрии, в том числе через создание венчурного фонда. Компания планирует выпустить не менее пяти новых продуктов и использовать «Лесту» для дальнейшего объединения участников рынка. Инфраструктурную поддержку разработчикам, по словам нового владельца, обеспечит EdgeЦентр — оператор дата-центров и облачных сервисов, который ранее уже работал со студией.
Ранее государство готовилось продать конфискованный бизнес частному инвестору. В сентябре заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что продажа может состояться уже в октябре, и охарактеризовал актив как очень дорогой.
По данным РБК, потенциальная стоимость сделки ранее обсуждалась на уровне 50 млрд рублей, а интерес к покупке проявляло АО «Дхамма». Источники Forbes также называли претендентом бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина, сына бизнесмена Дмитрия Мазепина. Представитель компании Мазепина подтверждала, что переговоры о сделке продолжаются. Однако сведений о его участии в нынешнем консорциуме нет, а фактическая цена передачи «Лесты» не раскрывается.
«Лесту» конфисковали после обвинений в поддержке Украины
Студия «Леста» была основана в Петербурге в 1991 году. Впоследствии она вошла в состав Wargaming, разработчика World of Tanks и World of Warships. После начала полномасштабной войны против Украины Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси, передав местный бизнес под контроль Малика Хатажаева. Российские версии игр получили названия «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.
В июне 2025 года Таганский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры назвал основателя Wargaming Виктора Кислого и владельца «Лесты» Малика Хатажаева участниками «экстремистского объединения». Одновременно суд постановил обратить доли в трех юридических лицах студии в доход государства.
Обосновывая обвинения, прокуратура ссылалась в том числе на публикации о позиции Wargaming в отношении войны и на благотворительный проект разработчика по сбору средств для украинских медиков.