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WSJ: Космические силы США глушили спутниковые сигналы во время захвата Мадуро и войны с Ираном

The Insider
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Комплексы радиоэлектронной борьбы Космических сил США играют ключевую роль в защите американских военных и подавлении сигналов спутников противника в разных частях мира, пишет The Wall Street Journal. Журналистам издания предоставили редкую возможность побывать на базе Космических сил в Колорадо и узнать, как работают эти системы.

Корреспонденты WSJ также эксклюзивно поговорили со «стражами» — так называют военнослужащих Космических сил, — которые применяли эти комплексы за рубежом во время операций США в Венесуэле и Иране. Издание опубликовало видеорепортаж о наземном оружии ведомства.

Так, технический сержант Джошуа Ломакс рассказал, что глушил спутники, создавая защитный пузырь вокруг американских военных, которые захватывали венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Спустя несколько часов ему дали 72 часа, чтобы собрать оборудование и вылететь на Ближний Восток. Вскоре там США начали войну против Ирана.

Ломакс рассказал WSJ:

«Напряжение было невероятным. Все были начеку и постоянно оглядывались по сторонам».

Операция по захвату Мадуро, получившая название «Абсолютная решимость», прошла в ночь на 3 января. Как писала The New York Times, она началась с масштабной кибератаки, обесточившей значительную часть Каракаса, в ней участвовали более 150 летательных аппаратов, в том числе самолеты радиоэлектронной борьбы. Мадуро и его жену вывезли в США, где ему предъявили обвинения, связанные с наркотрафиком.

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Публикация:«WSJ: Космические силы США глушили спутниковые сигналы во время захвата Мадуро и войны с Ираном»

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