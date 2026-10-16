Швеция экстрадировала в США россиянина, который обвиняется в поставках американской микроэлектроники в РФ в обход санкций через Гонконг

Из Швеции в США 15 октября экстрадировали россиянина Александра Суворова, который обвиняется в том, что наладил поставки американских микроэлектронных компонентов в Россию в обход санкций. Как сообщает Минюст США, 52-летнему Суворову предъявлены обвинения по трем пунктам: контрабанда, отмывание денег и нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA). Ожидается, что уже 16 октября он предстанет перед судом в Олбани, штат Нью-Йорк.

Как следует из материалов дела, Суворов руководил сетью незаконных закупок в период с марта 2022-го по апрель 2023 года: у американских компаний покупали электронные компоненты двойного назначения, скрывая конечного покупателя, и в дальнейшем доставляли их в Россию через Гонконг. Роль Суворова заключалась в управлении подставными фирмами в Гонконге, в частности GS Group Limited. Как отмечается в сообщении Минюста, некоторые из компонентов, незаконно приобретенных и экспортированных в Россию Суворовым и его сообщниками, могут быть использованы в военных системах связи и радиолокационных системах.

«Мое ведомство в тесном сотрудничестве с ФБР и Министерством торговли продолжит решительно преследовать подобные правонарушения и добиваться привлечения виновных к ответственности по всей строгости закона. Этот беспрецедентный случай экстрадиции доказывает: мы готовы преодолеть более 3800 миль, чтобы найти и привлечь к правосудию тех, кто угрожает национальной безопасности», — заявил первый помощник прокурора Северного округа штата Нью-Йорк Джон Сарконе.

The Insider установил, что зарегистрированная в Гонконге компания GS Group Limited принадлежит Суворову Александру Леонидовичу, 15.08.1974. Согласно базе данных авиаперелетов, он регулярно летал в Гонконг.

Также удалось выяснить, что Александр Суворов был связан по меньшей мере с 10 различными компаниями в России. Одна из них, «Форпост трейдинг», в прошлом выступала поставщиком ряда предприятий российского ВПК (НПП «Пульсар», СКБ «Радэл»). Наибольший оборот по выручке — более 1,2 млрд рублей — эта фирма показала в 2023 году. В 2025 году ее выручка превысила 200 млн рублей. На сайте компании говорится, что она «поставляет продукцию мировых производителей компонентов и взаимодействует с глобальными оптовыми поставщиками на мировом рынке».

Суворов — бывший владелец «Форпост трейдинг», который, как установил The Insider, регулярно созванивается с нынешним директором компании.