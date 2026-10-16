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Азербайджан собирается снова покупать газ у «Газпрома» и допускает поставку российской нефти на свои НПЗ по нефтепроводу Баку — Новороссийск

The Insider
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Азербайджан намерен вновь закупить газ у «Газпрома». Об этом журналистам сообщил вице-президент государственной нефтяной компании SOCAR Эльшад Насиров на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который проходит в Москве.

«SOCAR — это единственная компания в мире, которая сначала покупала газ у „Газпрома“, потом поставляла газ „Газпрому“, сейчас опять хотим покупать и меняем газ с „Газпромом“», — заявил Насиров. Он не раскрыл подробностей относительно сроков и объемов закупки: «Мы покупали газ, продавали газ „Газпрому“, делали сезонные свопы, это нормальный рабочий процесс» (цитаты по «Интерфаксу»).

Насиров рассказал также, что в Азербайджане считают возможным использование нефтепровода Баку — Новороссийск для поставок российской нефти на азербайджанские нефтеперерабатывающие заводы. 

«Нефтепровод <…> при наличии желания российской стороны может быть аверсирован с учетом того, что реверс был осуществлен в 1996 году. Но всегда можно развернуть трубопровод для того, чтобы поставлять российскую нефть по трубопроводу на нефтеперерабатывающие заводы в Азербайджане» (цитата по ТАСС).

В июле глава Азербайджана Ильхам Алиев подписал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем декларацию об установлении стратегического партнерства. Алиев тогда упомянул, что Азербайджан «теперь экспортирует газ также в Германию и Австрию».

Еще в 2022 году Евросоюз подписал с Баку Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики. В ЕС утверждают, что азербайджанский газ помогает членам Союза избавиться от зависимости от российского топлива. 

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Публикация:«Азербайджан собирается снова покупать газ у «Газпрома» и допускает поставку российской нефти на свои НПЗ по нефтепроводу Баку — Новороссийск»

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