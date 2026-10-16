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«Отрицание и молчание никуда не делись». Прокуратура Парижа расследует 179 заявлений о сексуальном насилии над детьми в городских школах

The Insider
Фото: Julie Sebadelha, AFP

Фото: Julie Sebadelha, AFP

К октябрю парижская прокуратура вела проверку по 179 заявлениям о сексуальном насилии в школах города, следует из парламентского доклада, на который ссылается The New York Times. С января по таким обвинениям от работы отстранили не меньше 74 из 14,4 тыс. аниматоров — сотрудников мэрии, присматривающих за детьми вне уроков. Учителей среди них нет, осуждены пока двое.

В январе на общественном телевидении показали документальный фильм о насилии в парижских школах, большая часть которого была посвящена детскому саду Сен-Доминик в центре города. После этого десятки родителей из трёх школ района обвинили персонал в насилии над детьми. Полиция опросила 44 ребёнка, в мае задержали 16 работников, двоих — по подозрению в сексуальных преступлениях.

Один из них, работавший в столовой, ушёл из Сен-Доминик после жалоб родителей, но власти просто перевели его в другую школу, где на него пожаловались ещё как минимум трое родителей, утверждает адвокат семей Луи Кайе. Второй продолжал работать в саду, хотя его сын заявил в полицию, что отец неоднократно пытался изнасиловать его в детстве. Его адвокат обвинения отвергает.

Аниматоры получают около $870 в месяц, три четверти из них — временные работники почти без квалификации, говорится в докладе. Прокуратура также проверяет мэра Эмманюэля Грегуара и его предшественницу Анн Идальго по подозрению в халатности. Сенатор Аньес Эврен, руководившая парламентским расследованием, заявила:

«Нам нужно коллективное пробуждение, поскольку отрицание и молчание никуда не делись».

Скандал вокруг аниматоров разгорелся в мае, когда парижская полиция начала проверять жалобы на жестокое обращение и насилие над детьми более чем в 100 учреждениях. Грегуар тогда признал «серьёзные проблемы» в системе, извинился перед родителями и пообещал ужесточить проверку кандидатов.

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Публикация:««Отрицание и молчание никуда не делись». Прокуратура Парижа расследует 179 заявлений о сексуальном насилии над детьми в городских школах»

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