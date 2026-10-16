Египет ужесточил правила прохода через Суэцкий канал для старых судов. Ограничения затронут и российский «теневой флот»

Администрация Суэцкого канала ввела обязательные технические проверки и испытания для судов возрастом 25 лет и старше. Об этом сообщает отраслевое издание Splash247. Новые правила, которые уже вступили в силу, могут осложнить перевозки российской нефти в Азию, поскольку значительную часть российского «теневого флота» составляют старые танкеры, а Суэцкий канал остается одним из важных маршрутов нефтяного экспорта России.

Согласно новым требованиям, перед получением разрешения на проход через канал суда старше 25 лет должны пройти комплексную техническую инспекцию и испытания. Все предусмотренные сборы необходимо оплатить заранее. При повторном проходе в течение шести месяцев проверка не потребуется, если за это время у судна не выявили неисправностей или других технических проблем.

Правила распространяются на все типы судов независимо от их флага, груза и санкционного статуса. Администрация канала пока не уточнила стоимость проверок и продолжительность процедуры.

Российские нефтяные танкеры продолжают пользоваться Суэцким каналом

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения западных санкций российские нефтяные компании переориентировали значительную часть экспорта из европейских портов в Азию, прежде всего Индию и Китай. Одним из основных маршрутов доставки стал Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), в первой половине 2025 года Россия была крупнейшим источником нефти и конденсата, перевозившихся через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.

При этом российские нефтяные перевозки по этому маршруту продолжались даже после того, как нападения йеменских хуситов на торговые суда заставили многие международные судоходные компании отказаться от прохода через Красное море. По оценке EIA, объемы российской нефти, перевозившейся через Суэц и Баб-эль-Мандеб в 2024 году и первой половине 2025-го, оставались примерно на уровне 2023 года.

Санкционные танкеры уже становились причиной происшествий в Суэцком канале. В октябре 2025 года танкер Komander, перевозивший российскую нефть, потерял ход и сел на мель, временно нарушив движение судов. Судно было построено в 2004 году и на тот момент еще не достигло нового возрастного порога в 25 лет.

Большинство танкеров «теневого флота» старше 15 лет

Российский «теневой флот» состоит преимущественно из возрастных судов, приобретенных для перевозки нефти в обход западных ограничений. Такие танкеры нередко меняют владельцев, названия и флаги, а их техническое состояние и страховое покрытие вызывают вопросы у морских регуляторов. На данный момент в «теневой флот» России входит минимум 39 судов старше 25 лет, подсчитал The Insider. Еще 130 танкеров старше 25 лет ходят под родным флагом РФ.

По оценке KSE Institute за апрель 2026 года, 92% «теневых танкеров», перевозивших российскую нефть, были старше 15 лет. Аналитики S&P Global ранее оценивали средний возраст судов мирового «теневого флота» примерно в 20 лет, причем около 60% из них были старше 20 лет.

Однако новые требования Суэцкого канала касаются только судов возрастом от 25 лет. Точных данных о том, какая доля российских «теневых танкеров», использующих этот маршрут, достигла указанного возраста, пока нет.

Дополнительные инспекции могут привести к увеличению расходов на перевозку российской нефти и задержкам при прохождении канала. Особенно уязвимыми окажутся суда с техническими неисправностями, которым может потребоваться ремонт перед получением разрешения на транзит.

Новые правила вводятся на фоне общего старения мирового торгового флота. По данным Clarksons Research, которые приводит Splash247, совокупный валовой тоннаж судов возрастом 25 лет и старше превысил 150 млн регистровых тонн, увеличившись на 75% за последние пять лет. Тоннаж судов старше 30 лет достиг рекордных 68 млн регистровых тонн.