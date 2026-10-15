Российские власти признали полное отсутствие отечественного посадочного материала лососевых. До войны почти всю икру завозили из-за границы

В России полностью отсутствует отечественный посадочный материал атлантического лосося (сёмги), а производство качественной икры и молоди форели не обеспечивает потребности рыбоводных хозяйств. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который Госдума 15 октября приняла в первом чтении. The Insider изучил пакет внесенных документов. Авторы признают, что недостаток собственного посадочного материала и низкое качество зарубежных поставок стали одними из причин сокращения производства выращенных лососевых рыб в России.

Речь идет не о пищевой красной икре, а об оплодотворенной икре и молоди, из которых рыбоводные предприятия выращивают рыбу для продажи. До начала полномасштабного вторжения в Украину Россия импортировала почти весь такой материал для разведения лососевых главным образом из Норвегии, Дании, США и Франции. После 2022 года поставки осложнились, а собственное производство не смогло полностью заменить импорт.

Производство лососевых сокращается второй год подряд

Согласно пояснительной записке, производство выращенных лососевых рыб в России выросло с 20 тысяч тонн в 2010 году до 159 тысяч тонн в 2023-м. Однако затем показатели начали снижаться: в 2024 году было произведено 146,6 тысячи тонн, а в 2025-м — 142,7 тысячи тонн. Таким образом, за два года производство сократилось примерно на 10%.

«Одной из причин снижения показателей объемов производства товарной аквакультуры в Российской Федерации, включая рыбопосадочный материал, является отсутствие отечественного посадочного материала форели (в достаточном количестве и качестве) и атлантического лосося (сёмги) — полное отсутствие — и некачественные зарубежные поставки», — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что в 2024 году в России работали три племенных завода, три репродуктора и один селекционный центр по форели. Их совокупное маточное поголовье составляло около 161 тысячи рыб и позволяло ежегодно получать примерно 20 млн икринок.

При этом авторы признают, что российские питомники значительно уступают иностранным по производственным мощностям и качеству посадочного материала.

Одной из причин такого положения они называют высокую стоимость селекционной работы. Для создания продуктивного маточного стада необходимо несколько лет выращивать и отбирать рыбу с нужными наследственными характеристиками. Содержание таких стад требует значительных вложений и постоянных расходов, а инвестиции окупаются медленно.

После вторжения в Украину Россия столкнулась с проблемами поставок

Зависимость от иностранного посадочного материала сформировалась задолго до войны. По данным Росрыболовства, до конца 2021 года около 98% потребностей российских предприятий в посадочном материале лососевых обеспечивалось импортом. Основными поставщиками были Норвегия, Дания, США и Франция.

От зарубежных производителей зависели и поставки специализированных кормов: до 2022 года их доля достигала 90%.

После российского вторжения в Украину часть иностранных компаний прекратила сотрудничество с Россией. Например, датская группа BioMar, один из международных производителей кормов для аквакультуры, объявила 10 марта 2022 года о прекращении всей торговой деятельности с Россией, включая продажу готовой продукции и закупку сырья. Компания прямо связала решение со вторжением в Украину.

Однако поставки рыбопосадочного материала из-за рубежа полностью не прекратились. О том, что российские предприятия продолжали закупать оплодотворенную икру в европейских странах, свидетельствуют в том числе судебные документы. Так, в феврале 2024 года мурманское предприятие «БЛК-Фиш» получило партию оплодотворенной икры радужной форели производства итальянской компании Società Agricola Pescicoltura Burrini. Из-за нарушений при подготовке и транспортировке практически вся икра в одном из контейнеров погибла.

Согласно постановлению арбитражного суда, экспертиза установила гибель 99% икринок в проблемном контейнере. Часть личинок начала вылупляться ещё во время перевозки, поскольку икру отправили на слишком поздней стадии развития. Импортер через суд добился возврата 502,8 тысячи рублей за некачественный товар от российского же поставщика ООО «ЭнергияГрупп».

В 2024 году отечественные хозяйства обеспечили лишь 15% потребностей российского рынка в посадочном материале лососевых, сообщало Росрыболовство. Ведомство рассчитывает увеличить этот показатель до 80% к 2030 году.

При этом сокращение производства лососевых связано не только с импортозависимостью. В отчете Росрыболовства среди факторов, сдерживающих отрасль, также рассматриваются природные условия, заболевания рыбы и экономические трудности производителей.

На создание отечественного селекционного центра выделили миллиарды рублей

Одним из крупнейших проектов импортозамещения стало строительство государственного селекционно-племенного центра в Карелии на базе Выгского рыбоводного завода. Проект реализует подведомственное Росрыболовству учреждение «Главрыбвод». Центр должен ежегодно производить 25 млн икринок радужной форели, из которых до 10 млн планируется выращивать до стадии молоди.

В июле 2025 года «Главрыбвод» заключил контракт на строительство второй и третьей очередей центра с ООО «Почепский завод металлических конструкций». Стоимость работ составила около 1,7 млрд рублей. Финансирование предусмотрено федеральной адресной инвестиционной программой на 2025–2027 годы, сообщал РБК.

При этом сам проект появился значительно раньше полномасштабного вторжения в Украину. Еще в 2016 году Росрыболовство обсуждало создание в Карелии центра мощностью около 25 млн икринок в год. В сентябре 2026 года ведомство сообщило, что к концу года планируется завершить пусконаладочные работы. В первом квартале 2027 года предполагается начать формирование маточного поголовья.

Однако карельский центр специализируется на радужной форели и сам по себе не решает проблему полного отсутствия отечественного посадочного материала атлантического лосося, о которой говорится в законопроекте.

Селекционную работу хотят финансировать за счет госзадания

Авторы законопроекта предлагают изменить статью 14 закона «Об аквакультуре», чтобы подведомственные Росрыболовству федеральные бюджетные учреждения могли формировать и содержать ремонтно-маточные стада не только за собственный счет, но и в рамках государственного задания.

Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, законодательство не предусматривает финансирования таких мероприятий через госзадание, что ограничивает возможности государственных селекционных центров. Поправки позволят «Главрыбводу» использовать этот механизм для содержания племенных стад и производства посадочного материала.