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Новости

Правительство разрешило подтверждать личность детей через MAX. Это позволит расширить сбор данных о несовершеннолетних

The Insider
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Правительство России разрешило использовать мессенджер MAX для подтверждения личности несовершеннолетних граждан при покупке билетов, посадке на транспорт, обращении за медицинской помощью и посещении государственных учреждений. Соответствующее распоряжение от 14 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Власти используют формулировку «многофункциональный сервис обмена информацией», под которой подразумевается национальный мессенджер MAX, созданный в соответствии с федеральным законом № 156-ФЗ от 24 июня 2025 года.

Согласно документу, родители смогут предъявлять через MAX сведения из свидетельства о рождении ребенка в случаях, когда законодательство требует подтверждения его личности. В частности это касается покупки билетов, оформления льготного или бесплатного проезда, посадки на автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, а также обращения за медицинской помощью по программе обязательного медицинского страхования.

Кроме того, цифровое свидетельство о рождении разрешили использовать при посещении МФЦ, музеев, театров, спортивных мероприятий и других учреждений культуры, в том числе для получения льготных или бесплатных билетов.

Перечень не является исчерпывающим. Распоряжение предусматривает возможность использования MAX и при получении других услуг, если для их предоставления необходимо подтвердить личность ребенка.

Сведения из свидетельства о рождении будут доступны в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID» в MAX, пишет «Интерфакс». Для подтверждения личности родителю потребуется предъявить QR-код, который сможет считать сотрудник соответствующей организации. В Минцифры уточнили, что пользоваться электронным документом можно будет по мере подключения организаций к сервису. При этом использование MAX остается добровольным, а бумажные свидетельства о рождении продолжат действовать.

Расширение возможностей цифровой идентификации несовершеннолетних потенциально позволяет собирать сведения не только об их личности, но и о посещении различных учреждений и использовании государственных услуг. Если система сохраняет информацию о предъявлении документов, такие записи могут содержать данные о времени и месте проверки личности ребенка. Однако в самом распоряжении не уточняется, ведется ли подобный учет, как долго могут храниться сведения и кто имеет к ним доступ.

Решение принято на фоне расширения государственного мониторинга детей и подростков. В апреле 2026 года правительство утвердило комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на 2026–2030 годы. Документ предусматривает выявление несовершеннолетних, которые, по оценке властей, могут готовить противоправные действия, способные дестабилизировать обстановку, а также изучение активности и социального окружения подростков из групп риска вовлечения в «деструктивную тематику».

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Публикация:«Правительство разрешило подтверждать личность детей через MAX. Это позволит расширить сбор данных о несовершеннолетних»

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