Израильское агентство Discover-Tech распространило шпионское ПО, которое может заразить устройства пользователей через показ таргетированной рекламы. Как утверждают специалисты по кибербезопасности, это первая подобная технически подтвержденная zero-click кибератака — то есть, та которая не требует от жертвы кликов и переходов по вредоносным ссылкам.

Результаты исследования публикуют Citizen Lab при Университете Торонто и нью-йоркская компания Confiant, специализирующаяся на безопасности рекламы.

Discover-Tech — это рекламное агентство, которое помогает различным компаниям в продвижении своих рекламных предложений в интернете. Она выступает лишь посредником и предоставляла свои услуги фирмам-разработчикам шпионского ПО.

Как работает такая zero-click атака

«Вшить» вредоносные программы в онлайн-рекламу стало возможным благодаря тому, что объявление может содержать код от рекламодателя. Он запускается в приложении или браузере во время показа рекламы — например, чтобы отслеживать количество просмотров и кликов.

В ряде случаев этот код может запустить другой JavaScript-код, а тот, в свою очередь, — следующий, так называемый эксплойт — скрипт, который использует уязвимости в программном обеспечении, чтобы установить само шпионское ПО. Пользователю при этом не нужно даже кликать на рекламу: ей достаточно загрузиться в браузере. Такой тип атак в докладе Citizen Lab также называют AdFection.

По данным соучредителя Confiant Джерома Дангу, реклама Discover-Tech могла затронуть «сотни миллионов» людей по всему миру.

Discover-Tech предоставляет своим клиентам доступ к платформе Controlium — она выглядит как своего рода «панель управления», где пользователи могут выбирать, на кого будет таргетиться их реклама. По всей видимости, она была специально разработана для распространения вредоносного контента среди целевых пользователей под видом рекламы.