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ИИ-агент удалил смонтированный сезон шведского реалити-шоу The Challenge, из-за чего премьеру перенесли на 2027 год — Aftonbladet

The Insider
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Шведский телеканал TV4 перенес на 2027 год премьеру нового сезона реалити-шоу The Challenge, потому что смонтированный материал был утрачен. Как утверждают источники газеты Aftonbladet, продюсерская компания Mastiff допустила к своему серверу ИИ-агента, а тот стер готовый сезон без возможности восстановления. По словам собеседника газеты, пропали несколько сотен дней работы, и теперь над шоу придется трудиться нескольким сотням человек.

В TV4 подтвердили, что сезон, премьера которого была назначена на 22 ноября, будут монтировать заново. Пресс-секретарь проекта Людвиг Тернстедт сказал:

«Продакшн сообщил нам, что из-за технического сбоя смонтированный материал исчез и всё придется монтировать с нуля. Поэтому нам нужно перенести премьеру на 2027 год».

Точной даты пока нет, добавил он.

Сначала в TV4 заявили, что ничего не знают о версии с ИИ, а гендиректор Mastiff Матильда Снёвалль от комментариев отказалась и переадресовала вопросы каналу. Позже программный директор TV4 Миа Линдквист сообщила, что речь не идет о «самостоятельно действовавшем ИИ-агенте». По ее словам, большинство продюсерских компаний сейчас используют ИИ в работе, но главная проблема в том, что у Mastiff не сработало резервное копирование. Исходники при этом сохранились.

Около 15:00 по местному времени TV4 сообщил, что, согласно его расследованию, сезон якобы пропал из-за «человеческого фактора» в Mastiff, «а не ИИ».

The Challenge — американский формат, в котором жесткие соревнования совмещены с реалити, а все участники ранее появлялись в других телешоу. Первый шведский сезон вышел на TV4 в 2024 году.

Ранее Anthropic опубликовала доклад о случаях, когда ее модель Claude совершала непредусмотренные действия в системах сторонних организаций. В частности ИИ отправил в полицию ложную наводку по делу об убийстве, а ИИ-агенты компании подали 20 неполных ложных заявлений на визу через сайт Госдепартамента США.

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Публикация:«ИИ-агент удалил смонтированный сезон шведского реалити-шоу The Challenge, из-за чего премьеру перенесли на 2027 год — Aftonbladet»

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