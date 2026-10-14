Экс-глава ведомства Шольца заявил, что не знал о подготовке подрыва «Северных потоков». Журналисты утверждали обратное

Бывший глава ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт сообщил, что не получал предупреждений разведки о готовившемся подрыве газопроводов «Северный поток» в сентябре 2022 года, хотя германские спецслужбы были заранее проинформированы о возможной диверсии. Об этом он рассказал в интервью программе ZDF frontal, опубликованном 13 октября. Как выяснил The Insider, его слова противоречат утверждениям немецких журналистов-расследователей Оливера Шрёма и Ульриха Тиле, которые еще в апреле 2026 года сообщили, что Шмидт лично получил подробную информацию о готовящемся нападении, но ведомство канцлера не предприняло никаких действий:

«Я во всяком случае до самого нападения ничего не знал о таких предупреждениях. Они до меня не дошли», — заявил Шмидт.

В 2022 году Вольфганг Шмидт возглавлял ведомство канцлера Олафа Шольца и отвечал, в частности, за координацию работы немецких спецслужб. Шмидт объяснил, что первоначальное предупреждение могло потерять достоверность в глазах разведки после того, как предполагаемая атака не состоялась в обозначенный срок — в июне 2022 года.

О существовании предупреждений стало известно еще в 2023 году. Тогда совместное расследование немецких ARD, SWR, Die Zeit и нидерландского NOS показало, что военная разведка Нидерландов MIVD получила сведения о подготовке украинской группой диверсии против газопровода. Предполагалось, что для операции будет использовано арендованное судно, с которого водолазы заложат взрывчатку.

Нидерландская разведка передала информацию ЦРУ и европейским партнерам, включая Германию. Американская разведка также направила собственное предупреждение, содержащее дополнительные подробности предполагаемой операции. По данным The Washington Post, речь шла о группе из шести украинских военнослужащих, подчинявшихся тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Операция планировалась на июнь, но взрывы произошли только 26 сентября.

Расследователи утверждали, что Шмидт лично получил предупреждение

В апреле 2026 года журналисты Оливер Шрём и Ульрих Тиле, авторы книги «Взрыв. Нападение на „Северный поток“, охота за преступниками и предательство Украины Германией», рассказали в интервью t-online, что подробное предупреждение нидерландской разведки поступило непосредственно Шмидту.

По утверждению Тиле, глава ведомства канцлера располагал сведениями о шести предполагаемых участниках, судне, водолазах, планируемой дате нападения и возможной роли Залужного. Несмотря на это, германские власти не задействовали ни военно-морские силы, ни федеральную полицию для предотвращения диверсии. Журналист утверждал, что предупреждение сочли дезинформацией.

Шрём также обвинил ведомство канцлера в том, что после взрывов оно преуменьшало конкретность полученного предупреждения, представляя его как общую информацию о возможной угрозе.

Утверждения журналистов напрямую расходятся с нынешними словами Шмидта о том, что он вообще не получал подобных сведений. Независимого подтверждения того, что Шмидт ознакомился с предупреждением до взрывов, в открытых источниках нет.

В интервью ZDF Шмидт также отверг предположение о политическом вмешательстве в расследование диверсии. По его словам, и он сам, и Шольц с самого начала считали дело исключительно уголовным и придерживались принципа невмешательства в работу следствия.

Бывший чиновник отдельно подчеркнул, что не располагает никакими свидетельствами того, что президент Украины Владимир Зеленский или его окружение распорядились взорвать газопроводы, руководили операцией либо заранее знали о ее подготовке. Зеленский неоднократно отрицал причастность украинских властей к диверсии.

В Германии начался первый суд по делу о подрыве газопроводов

Интервью Шмидта вышло накануне начала первого судебного процесса по делу о подрыве «Северных потоков». 14 октября в Высшем земельном суде Гамбурга начались слушания по делу украинского военнослужащего Сергея Кузнецова, которого прокуратура считает руководителем диверсионной группы.

По версии обвинения, Кузнецов вместе с другими участниками операции использовал арендованную яхту Andromeda для доставки и установки взрывчатки на газопроводах. Прокуратура утверждает, что операция проводилась по поручению неназванных украинских государственных структур. В числе предъявленных обвинений — соучастие в военном преступлении, связанном с нападением на гражданскую инфраструктуру.

Сам Кузнецов отрицает причастность к взрывам. Его адвокаты потребовали прекратить дело, утверждая, что российские газопроводы представляли собой инструмент финансирования войны и могли быть законной военной целью. На первом заседании Кузнецов воспользовался правом не давать показания. Защита объяснила это в том числе его обязанностью сохранять украинскую государственную тайну.

Как ранее писал The Insider, в январе 2026 года Федеральный верховный суд Германии указал, что взрывы с высокой вероятностью были организованы по поручению иностранного государства, подразумевая Украину. Суд также отклонил жалобу Кузнецова на содержание под стражей и не согласился с аргументами защиты о том, что газопроводы являлись законной военной целью. При этом окончательное решение о виновности Кузнецова предстоит принять суду в Гамбурге.

The Insider также сообщал, что в декабре 2025 года Министерство обороны Украины и полковник Сил специальных операций Роман Червинский подтвердили службу Кузнецова в украинском спецназе во время подрыва газопроводов. Червинский признал, что Кузнецов находился под его командованием, но не стал комментировать саму диверсию.

Разбирательство в Гамбурге продлится как минимум несколько месяцев. Второй предполагаемый участник операции, Владимир Журавлёв, был задержан в Хорватии в августе 2026 года и ожидает решения вопроса об экстрадиции в Германию.