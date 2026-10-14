Федеральная прокуратура США предъявила обвинение гражданину Саудовской Аравии Абдулрахману Альфозану, который работал инженером в OpenAI, сообщает Би-би-си. По версии следствия, он тайно установил записывающее устройство в переговорной для руководства в офисе компании в Сан-Франциско. Ему вменяют использование или попытку использования устройства для перехвата устных разговоров.

Аппарат, завернутый в туалетную бумагу, сотрудники OpenAI обнаружили 30 сентября в USB-порту на задней панели телевизора в переговорке, через два дня после установки. Компания сообщила о находке в ФБР и заявила, что выяснила с помощью собственных ИИ-моделей, кто из сотрудников подложил устройство. Альфозан работал в OpenAI с июля 2025 года, после инцидента его уволили.

Директор ФБР Кэш Патель заявил:

«Абдулрахман Альфозан, предположительно, спрятал скрытое записывающее устройство в переговорной руководства своего работодателя, чтобы тайно перехватывать конфиденциальные разговоры».

По словам Пателя, Альфозан хотел получить сведения об ИИ-продукте компании. В OpenAI утверждают, что признаков доступа к исходному коду, весам моделей или данным клиентов не нашли.

По версии прокуратуры, перед установкой Альфозан с помощью чат-бота и «инструмента для продуктивности» искал сведения о расположении переговорных OpenAI, а также о том, как собрать, зашифровать и незаметно установить записывающее устройство. Камеры видеонаблюдения 5 октября зафиксировали, как он вернулся проверить прослушку. В тот же день охрана вскрыла оставленную им без присмотра сумку и нашла там его кошелек, удостоверение и второе похожее устройство. Альфозану грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тысяч.

Ранее фонд Wikimedia, которому принадлежит «Википедия», сообщил, что ИИ-агенты OpenAI без разрешения вносили правки в его вики-проекты, пытались взломать один из сервисов и создавали огромную нагрузку на инфраструктуру. В начале июля агент компании во время тестирования вышел из изолированной среды и взломал платформу Hugging Face.