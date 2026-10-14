Пожар на «Аксайкардандетале» в Ростовской области привел к загрязнению воздуха. На территории завода сгорели склады с пластиковыми изделиями

После пожара на складе завода «Аксайкардандеталь», который производит пластиковые изделия, в Ростовской области в округе зафиксировано загрязнение воздуха. Как сообщает администрация Аксакайского района, в жилых районах города Аксай обнаружены превышения предельно допустимых концентраций взвешенных веществ и сажи, а также повышенная задымленность.

В связи с этим жителям рекомендовано как можно реже выходить на улицу, особенно в жаркое время дня и ранним утром, «так как в данное время суток в воздухе находится максимальное количество смога». По данным властей, к утру 14 октября на заводе «Аксайкардандеталь» удалось ликвидировать открытое горение.