Путин передал «Роснефти» управление деньгами проекта «Сахалин-1». Это не изменится даже в случае возвращения иностранных акционеров

Права на управление деньгами иностранных участников проекта по добыче нефти «Сахалин-1» передали структуре корпорации «Роснефть» — компании «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Компания и так является управляющей проекта, но после возвращения иностранных акционеров те смогут ее сменить. Это следует из нового президентского указа, опубликованного в понедельник, 12 октября.

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших нефтегазовых шельфовых проектов у побережья острова. Месторождение работало на основе соглашения о разделе продукции (СРП), которое действует с 1996-го.

Сейчас его оператор — российское ООО «Сахалин-1», а его единоличная управляющая компания — именно «Сахалинморнефтегаз-Шельф» — «дочка» «Роснефти».

До 2022-го функции оператора исполняла «дочка» американской ExxonMobil, которая после вторжения России в Украину вышла из проекта. Иностранные акционеры — индийская ONGC и японская Sodeco — могут получить доли в российской фирме обратно на определенных условиях: например, их просили содействовать отмене санкций.