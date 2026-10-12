Путин передал «Роснефти» управление деньгами проекта «Сахалин-1». Это не изменится даже в случае возвращения иностранных акционеров

Права на управление деньгами иностранных участников проекта по добыче нефти «Сахалин-1» передали структуре корпорации «Роснефть» — компании «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Компания и так является управляющей проекта, но после возвращения иностранных акционеров те смогут ее сменить. Это следует из нового президентского указа, опубликованного в понедельник, 12 октября.
Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших нефтегазовых шельфовых проектов у побережья острова. Месторождение работало на основе соглашения о разделе продукции (СРП), которое действует с 1996-го.
Сейчас его оператор — российское ООО «Сахалин-1», а его единоличная управляющая компания — именно «Сахалинморнефтегаз-Шельф» — «дочка» «Роснефти».
До 2022-го функции оператора исполняла «дочка» американской ExxonMobil, которая после вторжения России в Украину вышла из проекта. Иностранные акционеры — индийская ONGC и японская Sodeco — могут получить доли в российской фирме обратно на определенных условиях: например, их просили содействовать отмене санкций.
Соглашение октября 2022 года, в которое вводит изменения новый указ, предусматривало, что после возвращения своих долей (или их продажи) у акционеров есть возможность выбрать для себя и новый единоличный исполнительный орган вместо нынешнего управляющего в лице «дочки» «Роснефти». Сделать это нужно в срок до 10 дней.
Новый указ даже при таком сценарии в теории оставляет за «Сахалинморнефтегаз-Шельфом» возможность управлять деньгами проекта.
В какой степени компания свободна ими распоряжаться, однако, не совсем ясно: нюансов соглашения между акционерами относительно накопленных средств нет в открытом доступе.
Срок продажи доли ExxonMobil в проекте сейчас установлен до января 2027 года. Пока что завершила переоформление своей доли обратно лишь индийская компания. Японская Sedeco всё еще в процессе, писало агентство ТАСС этим летом.