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Путин передал «Роснефти» управление деньгами проекта «Сахалин-1». Это не изменится даже в случае возвращения иностранных акционеров

The Insider
Фото: «Коммерсантъ»

Фото: «Коммерсантъ»

Права на управление деньгами иностранных участников проекта по добыче нефти «Сахалин-1» передали структуре корпорации «Роснефть» — компании «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Компания и так является управляющей проекта, но после возвращения иностранных акционеров те смогут ее сменить. Это следует из нового президентского указа, опубликованного в понедельник, 12 октября. 

Проект «Сахалин-1» — один из крупнейших нефтегазовых шельфовых проектов у побережья острова. Месторождение работало на основе соглашения о разделе продукции (СРП), которое действует с 1996-го. 

Сейчас его оператор — российское ООО «Сахалин-1», а его единоличная управляющая компания — именно «Сахалинморнефтегаз-Шельф» — «дочка» «Роснефти». 

До 2022-го функции оператора исполняла «дочка» американской ExxonMobil, которая после вторжения России в Украину вышла из проекта. Иностранные акционеры — индийская ONGC и японская Sodeco — могут получить доли в российской фирме обратно на определенных условиях: например, их просили содействовать отмене санкций. 

Буровая установка на месторождении проекта «Сахалин-1»

Буровая установка на месторождении проекта «Сахалин-1»

Reuters

Соглашение октября 2022 года, в которое вводит изменения новый указ, предусматривало, что после возвращения своих долей (или их продажи) у акционеров есть возможность выбрать для себя и новый единоличный исполнительный орган вместо нынешнего управляющего в лице «дочки» «Роснефти». Сделать это нужно в срок до 10 дней.

Новый указ даже при таком сценарии в теории оставляет за «Сахалинморнефтегаз-Шельфом» возможность управлять деньгами проекта. 

В какой степени компания свободна ими распоряжаться, однако, не совсем ясно: нюансов соглашения между акционерами относительно накопленных средств нет в открытом доступе. 

Срок продажи доли ExxonMobil в проекте сейчас установлен до января 2027 года. Пока что завершила переоформление своей доли обратно лишь индийская компания. Японская Sedeco всё еще в процессе, писало агентство ТАСС этим летом. 

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Публикация:«Путин передал «Роснефти» управление деньгами проекта «Сахалин-1». Это не изменится даже в случае возвращения иностранных акционеров»

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