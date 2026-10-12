Нобелевскую премию по экономике присудили за объяснение того, как люди и компании влияют на стабилизацию экономики

Нобелевскую премию по экономике за 2026 год присудили Роберту Холлу и Майклу Вудфорду «за разработку микроэкономических основ макроэкономической стабилизации». Это последняя присужденная Нобелевка в этом году.

Как отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета, работы Холла и Вудфорда показали, как скорректировать экономические модели, чтобы при расчете инфляции, производства и потребления лучше учитывалось влияние отдельных домохозяйств и предприятий.

«Работа лауреатов дала нам прочную теоретическую основу для моделей, которые сейчас используются центральными банками и правительствами по всему миру. Благодаря им мы лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с потрясениями в экономике, такими как энергетические кризисы или внезапные изменения в объеме потребления домохозяйств», — рассказал председатель Комитета по присуждению премии по экономике Джон Хасслер.

Роберт Эрнест Холл — американский экономист, профессор экономики Стэнфордского университета и старший научный сотрудник Гуверовского института, относящий себя к экономистам-практикам (applied economy). Майкл Дин Вудфорд — американский макроэкономист и теоретик в области денежно-кредитной политики, в настоящее время он преподает в Колумбийском университете.

В прошлом году премию получили три исследователя, изучающие инновации в бизнесе: Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт. Они объяснили, каким образом новые продукты и изобретения способствуют экономическому росту и повышению благосостояния людей, одновременно оставляя позади устаревшие компании.