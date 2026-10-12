Журналисты подтвердили гибель не менее 940 детей за время войны России против Украины: 873 — в Украине, 67 — в РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли не менее 940 детей, выяснила «Медуза», изучив данные международных организаций, украинских и российских властей, сообщения родственников погибших и другие открытые источники. Из них 873 ребенка погибли на международно признанной территории Украины, включая оккупированные Россией регионы, еще 67 — в РФ. Исследователи подчеркивают, что это минимальная оценка: реальное число погибших значительно выше, поскольку многие случаи до сих пор невозможно проверить.

За основу подсчета погибших в Украине журналисты взяли данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая к 31 августа 2026 года подтвердила гибель 835 детей. «Медуза» дополнительно установила еще 38 случаев, произошедших или выявленных до 9 октября. Всего исследователи смогли установить имена 409 погибших детей: 372 в Украине и 37 в России.

Практически все случаи проверяли по двум или более независимым источникам: сообщениям родственников, публикациям школ, больниц, местных властей, правоохранительных органов и СМИ. Исключения делали для труднодоступных и оккупированных территорий, где единственным источником иногда оставались официальные сообщения с указанием конкретного места и даты гибели ребенка.

При этом журналисты учитывали территорию, на которой погиб ребенок, а не его гражданство. В украинскую статистику вошли в том числе случаи в Крыму, Севастополе и оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В России почти половина детских смертей пришлась на 2026 год

Из 67 подтвержденных детских смертей на территории России 32 произошли с января по сентябрь 2026 года. Это почти столько же, сколько за предыдущие четыре года войны вместе: за это время погибли 35 детей, следует из данных «Медузы». Для сравнения: за весь 2025 год исследователи подтвердили 8 случаев, за 2024-й — 19.

Гибель детей зафиксирована в 13 российских регионах. Больше всего случаев пришлось на Белгородскую область — 30. В Краснодарском крае погибли 14 детей, в Курской области — семь, в Брянской — пять, в Московской — три.

Российский МИД ранее сообщал о 264 детях, якобы погибших в результате украинских атак. Однако «Медузе» удалось сопоставить с конкретными событиями только 99 из этих случаев. Из них 44 произошли на международно признанной территории России и вошли в подсчет издания, еще 55 — на оккупированных украинских территориях. По остальным случаям российские власти не предоставили достаточно сведений для независимой проверки.

Украинские власти к 9 октября сообщали о 755 погибших детях. Различия между оценками объясняются в том числе отсутствием доступа к оккупированным территориям и разной методикой учета. В частности, российские власти включают в свою статистику погибших в оккупированных регионах Украины.

Число жертв среди детей продолжает расти

В июле 2026 года число погибших и раненых детей в Украине достигло максимума с апреля 2022-го, следует из данных ООН. За месяц организация подтвердила гибель 17 детей и ранения еще 166.

Одним из самых смертоносных российских ударов по числу погибших детей остается атака на Кривой Рог 4 апреля 2025 года. Тогда погибли девять детей в возрасте от трех до 17 лет. Минобороны РФ утверждало, что целью было совещание украинских военных и западных инструкторов, однако опубликованные France 24 записи камер наблюдения не подтвердили присутствия военнослужащих в атакованном районе.

Исследователи отдельно отмечают, что статистика остается неполной из-за отсутствия доступа в захваченные Россией города. Например, ООН подтвердила гибель не менее 120 детей в Мариуполе в феврале–апреле 2022 года, но реальное число жертв может быть существенно выше. До сих пор неизвестно, сколько детей погибло при российском ударе по Мариупольскому драмтеатру 16 марта 2022 года.

Помимо непосредственно связанных с боевыми действиями смертей, «Медуза» обнаружила еще пять случаев гибели детей, которые исследователи не включили в основной подсчет из-за международных критериев учета жертв войны. Среди них три убийства, совершенные вернувшимися с фронта российскими военными. Двое виновных получили пожизненные сроки, еще один — 14 лет колонии.

Ранее The Insider разбирал утверждения российского омбудсмена Яны Лантратовой о том, что украинские военные якобы ежедневно атакуют детские площадки и убивают российских детей. Даже официальная статистика МИД РФ не подтверждала ее слова о ежедневной гибели детей.