С апреля по август было поражено две трети 36 крупных российских НПЗ — анализ The Washington Post

В период с 1 апреля по 31 августа (то есть за пять месяцев) в результате украинских ударов были повреждены не менее двух третей 36 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков, фото- и видеоматериалов и других данных. Некоторые НПЗ подвергались атакам до пяти раз.

Из 54 ударов более половины, по-видимому, повредили опреснительные и дистилляционные установки. Более трети ударов, судя по всему, повредили установки вторичной переработки, которые дополнительно перерабатывают дистиллированные материалы в более ценные продукты, такие как бензин, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ.