С апреля по август было поражено две трети 36 крупных российских НПЗ — анализ The Washington Post

В период с 1 апреля по 31 августа (то есть за пять месяцев) в результате украинских ударов были повреждены не менее двух третей 36 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анализ спутниковых снимков, фото- и видеоматериалов и других данных. Некоторые НПЗ подвергались атакам до пяти раз.
Из 54 ударов более половины, по-видимому, повредили опреснительные и дистилляционные установки. Более трети ударов, судя по всему, повредили установки вторичной переработки, которые дополнительно перерабатывают дистиллированные материалы в более ценные продукты, такие как бензин, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ.
«Мы целимся в самые важные части НПЗ. Нам не нужно бить по всему заводу. Мы знаем, куда бить, чтобы производство остановилось и не восстановилось», — рассказал WP неназванный офицер Сил беспилотных систем (СБС) Украины.
Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз запретил экспорт в Россию оборудования для атмосферно-вакуумной перегонки и вторичной переработки. Затем аналогичные ограничения ввели США. Отмечается, что из-за этих санкций Москве трудно получить запчасти для ремонта пораженных Киевом установок.
По данным S&P Global Energy, к концу августа половина всех нефтеперерабатывающих мощностей России была выведена из строя — это в два с лишним раза больше, чем в конце 2025 года. По состоянию на начало августа объем экспорта нефтепродуктов упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.