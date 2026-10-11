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Более 100 мигрантов погибли, еще 116 пропали без вести при крушении лодки у берегов Джибути. Среди погибших 15 детей

The Insider
Член МОМ осматривает обломки лодки, перевозившей мигрантов в Йемен и перевернувшейся 12 апреля 2026 года. Архивное фото. Источник: AFP

Член МОМ осматривает обломки лодки, перевозившей мигрантов в Йемен и перевернувшейся 12 апреля 2026 года. Архивное фото. Источник: AFP

По меньшей мере 109 мигрантов, в том числе 15 детей, погибли при крушении лодки, следовавшей из Джибути в Йемен. Еще более 116 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), входящую в систему ООН. Как пишет The Guardian, в МОМ назвали произошедшее самым смертоносным кораблекрушением у берегов Джибути.

Лодка перевернулась в ночь с 8 на 9 октября неподалеку от населенного пункта Гухере, к северу от портового города Обок в Джибути. По данным МОМ, на борту находились около 305 человек. Выжили более 80 пассажиров, все они граждане Эфиопии. Среди 109 погибших, тела которых удалось обнаружить, 52 мужчины, 42 женщины и 15 детей, в том числе девять девочек и шесть мальчиков.

Власти Джибути продолжают поисково-спасательную операцию. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, также организованы похороны погибших. Сотрудники МОМ работают на месте катастрофы совместно с местными властями. Глава представительства организации в Джибути Александр Куассак назвал произошедшее напоминанием об опасностях, с которыми сталкиваются мигранты, пытающиеся добраться до стран Персидского залива в поисках заработка.

Маршрут из стран Африканского Рога через Джибути и Йемен остается одним из опасных миграционных путей. Мигранты пересекают Баб-эль-Мандебский пролив, рассчитывая затем добраться до более богатых государств региона. Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Йемене, люди по-прежнему пользуются этим маршрутом.

В последние недели ситуация в Йемене вновь обострилась из-за боев между правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и хуситами, которых поддерживает Иран. По данным МОМ, число вынужденных переселенцев в стране выросло с 76 тысяч в середине сентября до 200 тысяч. Более 3700 человек бежали морем из Йемена в Джибути.

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Публикация:«Более 100 мигрантов погибли, еще 116 пропали без вести при крушении лодки у берегов Джибути. Среди погибших 15 детей»

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