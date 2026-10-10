Бывший топ-менеджер французской оборонной компании Thales обвинил ее в коррупции. Он 4 года сидит в тюрьме в Азербайджане — Le Monde

Бывший топ-менеджер французской оборонной компании Thales обвинил ее в коррупции при работе в Азербайджане. По словам Мехмета Сахана, который с 2014 по 2021 год возглавлял подразделение компании в этой стране, часть контрактов, в реализации которых участвовала Thales, были получены без тендера. Об этом рассказывается в расследовании Le Monde, опубликованном в двух частях (1, 2).

Сам Сахан, гражданин Турции и Франции, с февраля 2022 года находится в заключении в Баку. В декабре 2024 года местный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Дело было возбуждено по заявлению руководства Thales, которое обвинило бывшего сотрудника в масштабных хищениях. Сахан отрицает обвинения и называет причиной преследования то, что он проявил слишком пристальный интерес с коррупционным схемам в деятельности компании в Азербайджане.

Как отмечает Le Monde, ни французская пресса, ни дипломаты ранее не упоминали о судьбе Сахана. Между тем Финансовая прокуратура Франции подтвердила изданию, что в июне 2023 года начала расследование в отношении Thales, а годом позже провела обыски в офисах компании во Франции, Испании и Нидерландах. В прокуратуре сообщили, что разбирательство связано с «вопросами по поводу контрактов Thales в Азербайджане», не раскрыв подробностей. В Thales в ответ на запрос Le Monde выразили сожаление в связи с «распространением ошибочных утверждений, искажающих реальное положение дел», но не ответили ни на один из вопросов издания.

В числе проектов, в которых участвовала Thales в Азербайджане, Сахан назвал модернизацию военной базы Кюрдамир, строительство радиолокационной вышки в аэропорту Баку и другие. По его словам, при работе в Азербайджане Thales во многом полагалась на помощь местного консультанта — VES Consultancy — и промышленного партнера, компанию Concept.com с головным офисом в Люксембурге. Эти компании были связаны между собой через уроженца Азербайджана с французским паспортом Хагани Баширова, который выступал в них в качестве акционера или члена руководства.

В марте 2017 года Сахан решил прекратить сотрудничество с Башировым, пояснив, что не видит в будущем проектов, в которых компании Thales потребовалось бы участие данного консультанта. Как поясняет Le Monde, Сахана смущала сомнительная репутация Баширова, который еще в 2011 году фигурировал в антикоррупционных расследованиях азербайджанских журналистов. В частности, бизнесмена подозревали в хищении €170 млн у Международного банка Азербайджана. Он был арестован, но впоследствии все обвинения с него сняли. В дальнейшем Сахан нашел несостыковки в финансовых документах еще одного местного партнера — компании MCG.

В апреле 2021 года Thales уволила Сахана, а затем обвинила его в хищении €4 млн из €6,3 млн, выделенных на работу бакинского офиса компании за предыдущие семь лет. По заявлению Thales в Азербайджане начали уголовное расследование в отношении Сахана, и в феврале 2022 года он был арестован. По его словам, суд первой инстанции арестовал его по личному распоряжению судьи Уголовной коллегии Верховного суда Азербайджана Ильгара Гылыджова. Позднее, как утверждает Сахан, он нашел финансовые связи между Thales и этим судьей: французская компания имела деловые отношения с люксембургской Industrial Technical Solutions (ITS), а в числе акционеров последней числились Саяд и Азиза Гылыджовы — предположительно, дети судьи.

Сахан настаивает, что, если бы он действительно похитил вменяемую ему сумму, то есть большую часть из денег на работу офиса, тот просто не смог бы функционировать. Кроме того, по слова бывшего топ-менеджера, он проходил «ежегодный аудит, а раз в три года — выездную проверку». «Каждые два-три года мои полномочия продлевались», — говорит он.

В конце сентября Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Райана, который был приговорен в Азербайджане к 10 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Financial Times писала, что его освобождение стало частью сделки между Парижем и Баку: Франция в обмен добилась отмены санкций Евросоюза в отношении узбекско-российского олигарха Алишера Усманова.