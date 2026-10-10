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Новости

В Москве задержали начальника управления лесного хозяйства Минобороны Закаморного — источники РБК

The Insider
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В Москве задержали начальника Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны (ФГКУ «УЛХиП») Сергея Закаморного, сообщает РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По данным источников, дело против Закаморного возбудили 8 октября. В тот же день его задержали, а позднее суд отправил его в СИЗО. По версии следствия, Закаморный получил взятку в 10 млн рублей от коммерческой структуры «за общее покровительство».

Один из собеседников РБК уточнил, что Закаморный уже снят с должности. Его имя также пропало с сайта «УЛХиП». Управление лесного хозяйства и природопользования отвечает за использование и охрану лесов на землях, которые находятся в распоряжении Минобороны.

7 октября суд приостановил производство по уголовному делу бывшего руководителя «УЛХиП» Михаила Борисова, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Борисов, как сообщалось, отправился на войну в Украину.

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Публикация:«В Москве задержали начальника управления лесного хозяйства Минобороны Закаморного — источники РБК»

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