В обновленный перечень Минюста вошли:
◾️ юрист и активист из Новосибирска Роман Малоземов;
◾️ кинокритик Теймур Алиев;
◾️ чеченский блогер Муслим Сатуев;
◾️ башкирский религиозный деятель и публицист Ишмурат Хайбуллин;
◾️ Telegram-канал «Плохая куряночка».
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Новости
Новосибирского активиста Малоземова и Telegram-канал «Плохая куряночка» включили в перечень «иноагентов»
В обновленный перечень Минюста вошли:
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