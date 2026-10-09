Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

104.83

USD

85.42

EUR

95.47

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

147

 

 

 

 

 

Новости

Новосибирского активиста Малоземова и Telegram-канал «Плохая куряночка» включили в перечень «иноагентов»

The Insider
Фото: Роман Малоземов / 7х7

Фото: Роман Малоземов / 7х7

В обновленный перечень Минюста вошли:

◾️ юрист и активист из Новосибирска Роман Малоземов;

◾️ кинокритик Теймур Алиев;

◾️ чеченский блогер Муслим Сатуев;

◾️ башкирский религиозный деятель и публицист Ишмурат Хайбуллин;

◾️ Telegram-канал «Плохая куряночка».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Новосибирского активиста Малоземова и Telegram-канал «Плохая куряночка» включили в перечень «иноагентов»»

Популярное

  1. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте