Бывшего совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Дмитрия Костыгина задержали по делу о мошенничестве. Его уже судили за мошенничество в 2024 году

В Москве задержали бывшего совладельца сети гипермаркетов «Лента», сети магазинов косметики «Рив Гош» и сети интернет-магазинов «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, Таганский районный суд отправил его под домашний арест.

Костыгин проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

«Фонтанка» со ссылкой на собственные источники пишет, что дело касается событий 2017 года. Костыгин с сообщниками якобы заключили от имени «Юлмарта» договор с компанией «Беркс» на поставку компьютерной техники, телефонного оборудования, мебели, оборудования для офисов и других товаров, но поставку так и не оплатили. Сумма ущерба, по данным издания, оценивается примерно в миллион рублей.

В сентябре 2024 года суд в Санкт-Петербурге признал бывших совладельцев обанкротившейся сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера виновными в мошенничестве по делу о пропаже более 3 млрд рублей, выданных в виде кредитов от Сбербанка и ВТБ на развитие бизнеса. Их приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.