Разработчика российского бункера «Куб-М» от ядерного удара отправили в СИЗО по делу о взятке

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего руководителя Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова, участвовавшего в разработке мобильного бункера «Куб-М» для защиты в том числе от последствий ядерного взрыва. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию. Рассмотрение ходатайства о заключении Посохова под стражу также подтверждается карточкой дела на сайте московских судов.

С января Посохов находился под домашним арестом. С ходатайством об ужесточении меры пресечения обратилось Главное следственное управление СК по Москве. Почему следствие потребовало отправить его в СИЗО, РБК не уточняет. Вместе с Посоховым по делу проходит бывший заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов, которого еще после задержания в январе отправили под стражу. Подробности предполагаемой взятки до сих пор публично не раскрывались.

О задержании Посохова и Сосунова стало известно 31 января. Им предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

Научный центр, который возглавлял Посохов, участвовал в разработке мобильного защитного сооружения «Куб-М». Работы над ним начались в 2015 году, а серийное производство — осенью 2024-го. Убежище рассчитано на защиту людей в том числе от ударной волны, светового излучения и радиации при ядерном взрыве. Сам Посохов ранее утверждал, что в максимальной комплектации «Куб-М» способен выдержать и прямое попадание ракеты HIMARS.