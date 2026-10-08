Против резолюции Европарламента о нелегитимности выборов в Госдуму выступили депутаты, связанные с РФ — The Insider

Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признавать Госдуму России легитимным представительным и законодательным органом. За документ проголосовали 482 депутата, против — 41, еще 39 воздержались. Как следует из поименного протокола голосований, среди противников отдельных положений резолюции оказались немецкий депутат Петр Быстронь, которого подозревали в получении денег от связанной с Виктором Медведчуком сети влияния, словацкий политик Любош Блага, встречавшийся с главой российской СВР Сергеем Нарышкиным, и чешский депутат Ондржей Достал, посещавший Москву по приглашению российского фонда, связанного с ГРУ.

Среди голосовавших против были 23 представителя ультраправой фракции «Европа суверенных наций» (ESN), в том числе депутаты немецкой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Петр Быстронь и Кристин Андерсон. Против также проголосовали представители Словакии Любош Блага и Милан Мазурек, чешские депутаты Катержина Конечна и Ондржей Достал, а также люксембургский политик Фернан Картхайзер.

Против в окончательном голосовании также выступили польский ультраправый политик Гжегож Браун и депутаты из Германии Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, избранные от партии «Союз Сары Вагенкнехт». Браун ранее лишился депутатской неприкосновенности в связи с расследованием в Польше по делу об отрицании преступлений нацистов в Освенциме. В июле 2025 года он публично отрицал существование газовых камер в концлагере Аушвиц-Биркенау.

The Insider сопоставил результаты поименного голосования с опубликованными сведениями о контактах депутатов с российскими представителями. Выяснилось, что четверо из перечисленных политиков — Блага, Достал, фон дер Шуленбург и Фирмених — вместе посещали Москву в мае 2025 года. Поездка была приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны. В столице РФ евродепутаты встречались с российскими политиками и общественными деятелями.

При этом в официальной декларации Ондржея Достала, опубликованной Европарламентом, в качестве третьей стороны, обеспечившей часть расходов на поездку, указан «Российский фонд мира». Сам депутат сообщил, что оплатил перелет, проживание и питание самостоятельно, а фонд обеспечил автобусный трансфер из аэропорта.

Ранее The Insider выяснил, что «Российский фонд мира», возглавляемый лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, связан с российской военной разведкой. Согласно внутренней переписке сотрудников ГРУ, организация передавала разведывательному управлению данные иностранных гостей, в том числе копии их паспортов, для изучения и возможной вербовки.

В том же расследовании The Insider рассказывал, что Любош Блага приезжал в Москву вместе с Давидом Линдтнером, советником премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Во время этой поездки Блага встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Согласно опубликованным политиком сообщениям, они обсуждали предполагаемое покушение на Фицо и деятельность политических противников словацкого правительства.

Другой депутат из списка, Петр Быстронь, ранее фигурировал в расследовании о прокремлевской медиаплатформе Voice of Europe, которую, по данным европейских спецслужб, финансировала сеть Виктора Медведчука. Как писал The Insider со ссылкой на Spiegel и Deník N, Быстроня и его однопартийца Максимилиана Кра подозревали в получении денег за сотрудничество с платформой. В 2025 году Европарламент лишил Быстроня неприкосновенности для проведения расследования по другому делу.

В базе Transparency International также содержатся сведения о встречах некоторых перечисленных депутатов с представителями России. Согласно этим данным, фон дер Шуленбург в мае 2025 года встречался в Москве с российскими дипломатами и представителями Госдумы, а в июле того же года — с представителем российской миссии при ЕС в Брюсселе. Ондржей Достал как минимум дважды встречался с представителями российского постоянного представительства при ЕС, а Фернан Картхайзер в ноябре 2025 года посещал форум в Сочи с участием российских политиков.

В принятой 8 октября резолюции Европарламент назвал выборы в российскую Госдуму, состоявшиеся 18–20 сентября, недемократическими. Депутаты указали на отсутствие реальной политической конкуренции, независимых наблюдателей и свободных СМИ, а также на проведение голосования на оккупированных территориях Украины.

Парламентарии отказались признавать новую Госдуму легитимным представительным органом России и призвали страны Евросоюза усилить санкции против лиц, причастных к политическим преследованиям и войне в Украине. Окончательная редакция резолюции была принята 482 голосами против 41 при 39 воздержавшихся.