Силовики пришли с обыском к Z-блогеру Роману Алëхину

Обыски прошли у военного блогера Романа Алëхина, внесенного в перечень «иностранных агентов». Об этом он сам написал в Telegram-канале:

«Ожидал. И писал про это. Ждем адвоката. Сразу скажу: спортом и кроссфитом занимаюсь с 18–19 года, с наркотиками он несовместим».

С чем именно связан обыск и по какому делу он проходит, неясно. Жена блогера Екатерина в своем Telegram-канале пишет, что силовики пришли рано утром, но тоже не приводит подробностей:

«Мы, конечно, сильно поволновались. Противоправного не храним и ничего не делаем, а только стараемся жить для пользы людям и Родине. У Романа изъяли ноутбук и телефон. Он на свободе. Я не юрист — он распишет. Если коротко: опять нападки извне. Или от хейтеров, или с Украины».

Обновлено 13:45. В новом посте в своем канале Алехин уточнил, что визит силовиков был связан с уголовным делом, по которому он проходит свидетелем:

«Повод был создан в августе 2025 года <...> В этом случае кто-то написал на почту суда угрозы взрыва и добавил адрес биткоин-кошелька, который давно был указан в сборах. Почтовый ящик, с которого писали не имеет ко мне никакого отношения, в его названии имя и фамилия не русские».

В сентябре прошлого года правоохранительные органы начали проверку Алëхина по подозрению в мошенничестве. Telegram-каналы тогда опубликовали видео, в котором Алëхин рассказывал, как «отмыть» 200 млн рублей на медицинской помощи для российских военных. Тогда же Минюст объявил блогера «иноагентом».

Позже Алëхин сообщил, что прекратит вести соцсети, поскольку ему «очень сложно психологически писать посты» и ставить на них плашку с указанием нового статуса. В этом году его уже трижды штрафовали за неисполнение требований к «иноагентам».