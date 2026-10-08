Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.48

EUR

96.33

OIL

104.14

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

585

 

 

 

 

 

Новости

Силовики пришли с обыском к Z-блогеру Роману Алëхину

The Insider
Фото: Роман Алëхин / Telegram

Фото: Роман Алëхин / Telegram

Обыски прошли у военного блогера Романа Алëхина, внесенного в перечень «иностранных агентов». Об этом он сам написал в Telegram-канале:

«Ожидал. И писал про это. Ждем адвоката. Сразу скажу: спортом и кроссфитом занимаюсь с 18–19 года, с наркотиками он несовместим». 

С чем именно связан обыск и по какому делу он проходит, неясно. Жена блогера Екатерина в своем Telegram-канале пишет, что силовики пришли рано утром, но тоже не приводит подробностей: 

«Мы, конечно, сильно поволновались. Противоправного не храним и ничего не делаем, а только стараемся жить для пользы людям и Родине.

У Романа изъяли ноутбук и телефон. Он на свободе. Я не юрист — он распишет. Если коротко: опять нападки извне. Или от хейтеров, или с Украины».

Обновлено 13:45. В новом посте в своем канале Алехин уточнил, что визит силовиков был связан с уголовным делом, по которому он проходит свидетелем: 

«Повод был создан в августе 2025 года <...> В этом случае кто-то написал на почту суда угрозы взрыва и добавил адрес биткоин-кошелька, который давно был указан в сборах. Почтовый ящик, с которого писали не имеет ко мне никакого отношения, в его названии имя и фамилия не русские». 

В сентябре прошлого года правоохранительные органы начали проверку Алëхина по подозрению в мошенничестве. Telegram-каналы тогда опубликовали видео, в котором Алëхин рассказывал, как «отмыть» 200 млн рублей на медицинской помощи для российских военных. Тогда же Минюст объявил блогера «иноагентом». 

Позже Алëхин сообщил, что прекратит вести соцсети, поскольку ему «очень сложно психологически писать посты» и ставить на них плашку с указанием нового статуса. В этом году его уже трижды штрафовали за неисполнение требований к «иноагентам». 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Силовики пришли с обыском к Z-блогеру Роману Алëхину»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Дрон на службе ГРУ. Как российские спецслужбы организовали (и провалили) диверсию в аэропорту Лейпцига
  5. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте