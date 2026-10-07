Путина публично поздравили лидеры как минимум 15 стран. Девять делают это ежегодно с начала войны — подсчет The Insider

К вечеру 7 октября The Insider нашел публичные подтверждения поздравлений Владимиру Путину с 74-летием от руководителей как минимум 15 государств. В 2025 году таких стран было не менее 19, в 2024-м — 16, в 2023-м — 11, а в первый год полномасштабной войны — 14. Сопоставив списки за пять лет, The Insider подсчитал, что ежегодно с 2022 года Путина публично поздравляли руководители девяти государств — восьми бывших советских республик и Никарагуа.

В течение 7 октября Путин провел телефонные разговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, Беларуси Александром Лукашенко, Ирана Масудом Пезешкианом, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Кыргызстана Садыром Жапаровым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Все они поздравили российского президента с днем рождения, сообщили в Кремле.

Некоторые из этих разговоров подтвердили и пресс-службы самих лидеров. Например, Алиев позвонил Путину и пожелал ему здоровья, долгих лет жизни и «новых успехов в государственной деятельности», а Мирзиёев пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.

Еще до 7 октября поздравление направил председатель КНР Си Цзиньпина. Лидер КНДР Ким Чен Ын также поздравил Путина. В письме он назвал российского лидера «самым дорогим другом» и подтвердил поддержку РФ, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи.

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили совместное послание еще 5 октября. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа также поздравил российского правителя. От имени правительства и народа Венесуэлы поздравление направила исполняющая обязанности президента Делси Родригес, сообщили российские СМИ. Список может увеличиться: в предыдущие годы о некоторых поздравлениях становилось известно уже после дня рождения Путина.

Девять стран публично поздравляют Путина каждый год с начала войны

В 2025 году «Агентство» насчитало не менее 19 зарубежных лидеров, публично поздравивших Путина. Это максимальный показатель с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Кремль тогда утверждал, что поздравлений было около 40, но не раскрыл имена примерно половины отправителей. В 2024 году Путина поздравили руководители 16 стран, в 2023-м — 11, а в 2022-м — 14.

The Insider сопоставил эти списки с подтвержденными поздравлениями 2026 года. Во всех пяти списках присутствуют одни и те же девять государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Никарагуа. Восемь из девяти стран, чьи руководители публично поздравляли Путина с днем рождения ежегодно с начала полномасштабной войны, — бывшие советские республики. Единственное исключение — Никарагуа.

Китай, несмотря на тесные отношения Москвы и Пекина, в этот список не попадает: в опубликованном перечне поздравлений за 2023 год Си Цзиньпина не было. Ким Чен Ын также поздравлял Путина в 2022, 2024, 2025 и 2026 годах, но не фигурировал среди публично известных поздравивших в 2023-м. Ни Кремль, ни китайская сторона тогда не сообщали о поздравлении от Си. Эрдоган отсутствовал в списке за 2023 год.

Кто пока публично не поздравил в этом году

В прошлогоднем списке были также премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Кубы Мигель Диас-Канель и тогдашний президент Боливии Луис Арсе.

Российское EADaily утверждает, что Путина поздравил Моди, однако на официальных ресурсах премьер-министра и правительства Индии такого сообщения на момент публикации нет. Поэтому The Insider не включал Индию в подсчет. Зато в нынешнем публичном списке появился Иран: президент Масуд Пезешкиан поздравил Путина во время телефонного разговора.

В России чиновникам разослали инструкции по поздравлениям

Одновременно с поздравлениями зарубежных руководителей в России прошла организованная кампания ко дню рождения Путина. «Агентство» обнаружило более двух десятков публикаций детских садов из разных регионов о мероприятиях в честь 74-летия президента. Детям рассказывали о «жизненном пути» Путина, предлагали рисовать Кремль и записывать видеопоздравления. В одном из детских садов Анадыря часть воспитанников произносила поздравление, стоя на одном колене.

Кроме того, чиновникам разослали инструкцию по участию во флешмобе «ПоздравляюПрезидента». Поздравления предлагалось публиковать именно на личных страницах во «ВКонтакте» с соответствующим хештегом. К середине дня таких записей было уже не менее 1100. В Башкортостане бюджетным учреждениям отдельно предписали опубликовать по одному поздравлению до 14:00 и использовать заданную цитату Путина. За несколько часов во «ВКонтакте» появилось около 400 похожих публикаций.

The Insider писал, что массовые поздравления с участием детей проводились и к 70-летию Путина в 2022 году. Тогда школы и детские сады публиковали десятки роликов, в которых дети читали стихи о президенте, пели и участвовали во флешмобах.