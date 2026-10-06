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Новости

Американское издательство опубликовало перевод научной статьи дочери Путина Катерины Тихоновой — «Вот Так»

The Insider
Катерина Тихонова. Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»

Катерина Тихонова. Фото: Телеканал «Россия» / программа «Вести»

Американское издательство Allerton Press, которое после начала полномасштабного вторжения России в Украину объявило о прекращении сотрудничества с российскими государственными учреждениями, опубликовало перевод статьи из «Вестника Московского университета». Как пишет издание «Вот Так», это произошло еще в 2024 году.

В числе соавторов работы «Гальваническая коррекция нейронного управления установкой взора. Часть 2» значатся дочь Владимира Путина Катерина Тихонова и ректор МГУ Виктор Садовничий. Первая часть этой работы вышла в 2019 году, ее перевод также был издан Allerton Press.

Американское издательство Allerton Press, основанное в 1971 году, специализировалось на издании на английском языке научных работ из СССР, а впоследствии — из России и других стран бывшего Советского Союза. С 2006 года Allerton Press входит в издательскую группу Pleiades Publishing, которая принадлежит российскому предпринимателю Александру Шусторовичу. На сегодняшний день в каталоге Allerton Press значатся 35 журналов, в том числе по физике, химии, математике, инженерным и другим дисциплинам.

До начала войны в 2022 году Pleiades называла в числе своих партнеров Российскую академию наук, МГУ, СПбГУ, НГУ, Курчатовский институт, МИФИ, Казанский федеральный университет.

14 марта 2022 года группа Pleiades заявила, что больше не может сотрудничать с государственными или подконтрольными государству учреждениями в России и немедленно прекращает выплаты таким организациям. В то же время компания подчеркнула, что продолжит сотрудничество с учеными, авторами и редакторами в качестве частных лиц. При этом Pleiades по-прежнему перепечатывает вестник Института механики МГУ, отмечает «Вот Так».

Ректор МГУ Виктор Садовничий был одним из научных руководителей Катерины Тихоновой, которая в мае 2019 года защитила диссертацию и получила степень кандидата физико-математических наук. Она руководит НИР «Иннопрактика» при МГУ. Тихонова находится под санкциями США и других стран.

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Публикация:«Американское издательство опубликовало перевод научной статьи дочери Путина Катерины Тихоновой — «Вот Так»»

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