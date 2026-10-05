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Новости

ВС РФ ударили по Харькову. Почти 40 человек ранены, трое погибли

The Insider
Фото: Харьков life

Фото: Харьков life

Российские военные днем 5 октября нанесли удар корректируемыми авиабомбами (КАБ) по Харькову. Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет о 39 пострадавших. 

По последним данным также известно о как минимум трех погибших. 

Обновлено 18:25. Количество погибших увеличилось до пяти.

В результате падения бомбы повреждения получил многоэтажный дом в Слободском районе. Всего на город упали три авиабомбы. Власти также фиксируют пожары в складских помещениях в других районах. 

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Накануне под удар ракет «Бандероль» попала и жилая застройка Харькова. Пострадали восемь человек, погиб один. 

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Публикация:«ВС РФ ударили по Харькову. Почти 40 человек ранены, трое погибли»

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