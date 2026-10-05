ВС РФ ударили по Харькову. Почти 40 человек ранены, трое погибли

Российские военные днем 5 октября нанесли удар корректируемыми авиабомбами (КАБ) по Харькову. Глава областной военной администрации Олег Синегубов пишет о 39 пострадавших.

По последним данным также известно о как минимум трех погибших.

Обновлено 18:25. Количество погибших увеличилось до пяти.

В результате падения бомбы повреждения получил многоэтажный дом в Слободском районе. Всего на город упали три авиабомбы. Власти также фиксируют пожары в складских помещениях в других районах.