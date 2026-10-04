В Кабардино-Балкарии число преступлений террористического характера за год выросло почти втрое. Жители заявили о фабрикации дел

Число зарегистрированных преступлений террористического характера в Кабардино-Балкарии за 2025 год выросло почти втрое, подсчитал The Insider по официальной статистике прокуратуры республики. В 2024 году таких преступлений было 11, а в 2025-м — уже 31. Рост продолжился и в 2026 году: за первые три месяца было зарегистрировано 17 таких преступлений против восьми за тот же период годом ранее.

На этом фоне 114 жителей Кабардино-Балкарии заявили о массовой фабрикации дел о терроризме. Они утверждают, что примерно за два года к уголовной ответственности по однотипной схеме привлекли около 100 человек: во время обысков им якобы подбрасывают телефоны с заранее созданными переписками в Telegram, а затем добиваются признаний при помощи пыток и используют показания засекреченных свидетелей.

Согласно статистике прокуратуры КБР, в 2025 году в республике зарегистрировали 31 преступление террористического характера против 11 годом ранее. Рост составил 182%, или в 2,8 раза. Число преступлений экстремистской направленности за тот же период выросло ровно втрое — с пяти до 15.

В первом квартале 2026 года тенденция продолжилась: зарегистрировано 17 преступлений террористического характера против восьми в январе–марте 2025 года — на 112,5% больше. Экстремистских преступлений было четыре против одного годом ранее.

Эти данные сами по себе не подтверждают утверждение жителей о фабрикации дел. Кроме того, статистика Генпрокуратуры отражает количество зарегистрированных преступлений, а не уголовных дел или обвиняемых: одному человеку могут вменять несколько составов, а в одном уголовном деле может быть несколько фигурантов.

Телефоны с Telegram и засекреченные свидетели

Коллективное обращение 114 жителей КБР опубликовал региональный правозащитный центр. Подписанты утверждают, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД и регионального управления ФСБ выбирают людей преимущественно по религиозному признаку.

По их версии, во время обысков задержанным подбрасывают мобильные телефоны с Telegram, где уже находится переписка о предполагаемом намерении вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Имарат Кавказ». После этого людей якобы пытают, добиваясь самооговора и показаний против других фигурантов.

Авторы обращения также утверждают, что в делах используются один или два засекреченных свидетеля с похожими показаниями, а следствие не устанавливает происхождение изъятых телефонов, историю их использования и авторство переписок:

«Задержанных и привлеченных таким образом к уголовной ответственности по разным уголовным делам уже около ста человек. Везде один сценарий, телефон и чат в мессенджере "Телеграмм"».

4 октября Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр направил обращение главе республики Казбеку Кокову. Организация просит создать межведомственную комиссию и проверить законность обысков, задержаний и арестов, а также сообщения о пытках и давлении на родственников. Правозащитники предлагают не включать в комиссию сотрудников УФСБ и МВД по КБР, поскольку претензии подписантов касаются их действий.

Жалобы на подброшенные телефоны звучали и раньше

The Insider обнаружил как минимум одно более раннее дело из Кабардино-Балкарии, в котором телефон также стал ключевым доказательством, а защита утверждала, что его подбросили и сфальсифицировали содержимое. Жителя республики Салиха Османова приговорили к девяти годам по делу о покушении на диверсию. По версии обвинения, доказательства находились в его телефоне. Османов утверждал, что устройство ему подбросили во время обыска.

В ходе судебного разбирательства независимый эксперт защиты установил, что телефон впервые включили 31 августа, а файлы, использованные обвинением в качестве доказательств, были переданы на устройство по Bluetooth позднее времени, указанного в материалах дела. Защита также выяснила, что свидетель, который якобы продал Османову телефон, был связан с силовыми структурами. Еще один засекреченный свидетель сообщил адвокатам о давлении на него. Адвокат Рамзан Узуев называл дело сфабрикованным ради улучшения показателей силовиков.

Похожие обвинения защита выдвигала в деле 19-летнего Казбека Емкужева и еще шести человек, обвиненных в участии в террористической организации. Емкужев утверждал, что после похищения его пытали электрическим током. Во время рассмотрения дела выяснилось, что его телефона среди переданных на экспертизу устройств вообще не было, а другой подсудимый Аслан Макоев говорил, что часть обнаруженной в его телефоне переписки ему не принадлежит. Факт фабрикации этих дел судом или следствием установлен не был.

Утверждение об отсутствии терроризма до 2024 года не подтверждается

При этом одно из утверждений коллективного обращения расходится с официальными данными. Подписанты пишут, что в течение нескольких лет до 2024 года в Кабардино-Балкарии «не произошло ни одного преступления экстремистской и террористической направленности».

Согласно статистике прокуратуры, в 2023 году в КБР были зарегистрированы девять преступлений террористического характера и пять преступлений экстремистской направленности. В 2024 году показатели составили соответственно 11 и пять. Резкий рост официальная статистика фиксирует именно в 2025 году.

В 2026 году силовики продолжили сообщать о крупных делах против группы лиц. В июле ФСБ отчиталась о задержании восьми предполагаемых участников террористической ячейки в Баксанском районе. В августе МВД и ФСБ сообщили о задержании еще 11 человек в Зольском районе по делу об участии в террористической организации.

The Insider ранее писал о деле блогера Инсы Ландер, которую УФСБ по Кабардино-Балкарии обвиняло в содействии террористической деятельности. Основой обвинения была переписка во «ВКонтакте» восьмилетней давности.