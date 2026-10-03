Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.48

EUR

94.32

OIL

102.61

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1388

 

 

 

 

 

Новости

В Новомосковске взорвался автомобиль, водитель погиб. Вероятной жертвой стал участник войны Роман Сыромятников

The Insider
Роман Сыромятников на «Кубке Защитников Отечества». Фото: Myslo

Роман Сыромятников на «Кубке Защитников Отечества». Фото: Myslo

В Новомосковске Тульской области утром 2 октября во время движения взорвался автомобиль, водитель погиб. Российские Telegram-каналы и украинский мониторинговый проект Supernova+ утверждают, что погибшим мог быть участник войны с Украиной Роман Сыромятников. Официально личность водителя и обстоятельства взрыва не подтверждены. Как выяснил The Insider, человек с таким именем действительно преподавал в Новомосковске и участвовал в войне.

Взрыв произошел утром в пятницу, 2 октября, на улице Дружбы, пишет издание Astra. По словам очевидцев, после взрыва автомобиль продолжил движение по инерции и врезался в столб. Водитель погиб.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля со стороны водительского места. На опубликованных очевидцами кадрах видно большое число прибывших на место силовиков, в том числе сотрудников Росгвардии. Российские экстренные службы и власти Тульской области об обстоятельствах произошедшего публично не сообщали.

Telegramhttps://t.me/rucriminalinfo_2/2742

Позднее ВЧК-ОГПУ и украинский мониторинговый канал Supernova+ назвали возможным погибшим Романа Алексеевича Сыромятникова. Спустя несколько часов после появления сообщений о взрыве портал «Тульские новости» также опубликовал заметку о гибели участника войны Сыромятникова. Издание не связало его смерть непосредственно со взрывом автомобиля.

Заметка о смерти Романа Сыромятникова на сайте издания «Новомосковск сегодня»

Заметка о смерти Романа Сыромятникова на сайте издания «Новомосковск сегодня»

Сыромятников ранее служил в парашютно-десантной роте 51-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ и был внесен в базу «Миротворца».

Преподавал ОБЗР и участвовал в войне

Как выяснил The Insider, человек с таким же полным именем действительно связан с Новомосковском и участвовал в войне с Украиной. На сайте Новомосковского многопрофильного колледжа Роман Алексеевич Сыромятников указан как преподаватель-организатор «Основ безопасности и защиты Родины». Сам колледж в сентябре 2025 года называл его «действующим участником специальной военной операции».

Роман Сыромятников на встрече с новомосковскими школьниками

Роман Сыромятников на встрече с новомосковскими школьниками

«Боевое братство»

Роман Сыромятников на встрече с новомосковскими школьниками
Миниатюра 2
Миниатюра 3

Государственный фонд «Защитники Отечества» сообщал, что Сыромятников заключил контракт с Минобороны летом 2023 года и провел на войне около двух лет. В июне 2025 года он участвовал в «Кубке Защитников Отечества» и выиграл соревнования по стрельбе из лука.

Сам Сыромятников рассказывал тульскому изданию MySlo, что до войны работал преподавателем ОБЖ в Новомосковском многопрофильном колледже. По его словам, решение отправиться на войну он принял после встречи с двумя бывшими студентами, которые уже воевали в Украине.

Сыромятников также говорил, что 11 мая 2024 года получил ранение при эвакуации раненых после атаки беспилотников. После этого он около месяца находился в госпитале, а затем вернулся на позиции. К июню 2025 года он проходил военно-врачебную комиссию, которая должна была определить его дальнейшую годность к службе.

Организация «Боевое братство» писала, что Сыромятников также участвовал в Первой чеченской войне и был награжден двумя медалями «За отвагу», одну из которых получил за спасение раненых во время войны с Украиной.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«В Новомосковске взорвался автомобиль, водитель погиб. Вероятной жертвой стал участник войны Роман Сыромятников»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте