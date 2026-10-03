В Новомосковске взорвался автомобиль, водитель погиб. Вероятной жертвой стал участник войны Роман Сыромятников

В Новомосковске Тульской области утром 2 октября во время движения взорвался автомобиль, водитель погиб. Российские Telegram-каналы и украинский мониторинговый проект Supernova+ утверждают, что погибшим мог быть участник войны с Украиной Роман Сыромятников. Официально личность водителя и обстоятельства взрыва не подтверждены. Как выяснил The Insider, человек с таким именем действительно преподавал в Новомосковске и участвовал в войне.

Взрыв произошел утром в пятницу, 2 октября, на улице Дружбы, пишет издание Astra. По словам очевидцев, после взрыва автомобиль продолжил движение по инерции и врезался в столб. Водитель погиб.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля со стороны водительского места. На опубликованных очевидцами кадрах видно большое число прибывших на место силовиков, в том числе сотрудников Росгвардии. Российские экстренные службы и власти Тульской области об обстоятельствах произошедшего публично не сообщали.