Германия отказала выпускнице ВШЭ в учебной визе из-за риска «нецелевого использования знаний». Она поступила на дизайн

По данным правозащитников, девушка не связана с государственными структурами или военными разработками. В «Молнии» отметили, что впервые зафиксировали применение такой аргументации к студентке художественного направления. Девушка была зачислена на очную программу Integriertes Design в немецком университете искусств.

В решении посольство перечисляет представленные заявительницей документы: письмо о зачислении в университет, диплом бакалавра по дизайну, школьный аттестат и выписку с оценками, сертификат telc о знании немецкого языка на уровне C1, медицинскую страховку, резюме и мотивационное письмо. Финансовое обеспечение она подтверждала заблокированным счетом на 11 904 евро, с которого ей было бы доступно по 992 евро в месяц.

Однако остальные условия выдачи визы посольство, как прямо говорится в документе, не стало проверять окончательно, поскольку уже пришло к выводу о наличии основания для отказа.

Посольство сослалось на интересы безопасности Германии

Правовой основой заявления была национальная виза для учебы. Немецкий закон предусматривает выдачу вида на жительство иностранцу, поступившему на очное обучение в государственный или признанный государством вуз. Для длительного пребывания до въезда требуется национальная виза, выдача которой подчиняется тем же требованиям, что и соответствующий вид на жительство.

Одно из общих условий, закрепленных в § 5 закона о пребывании иностранцев, — отсутствие Ausweisungsinteresse. Посольство сослалось на § 53 того же закона, который применяется, когда пребывание иностранца представляет угрозу общественной безопасности и порядку, свободному демократическому строю или другим существенным интересам Германии и после оценки обстоятельств публичный интерес перевешивает интерес самого иностранца в пребывании в стране.

В решении говорится, что при заявлениях на учебные и исследовательские визы необходимо особенно следить за тем, чтобы полученные в Германии знания не могли быть использованы в целях, которые способны поставить под угрозу интересы страны.

В опубликованной части решения нет описания конкретного риска. В документе не говорится, какие действия россиянки, связи, предыдущая учеба или содержание программы Integriertes Design могли привести к такому выводу.

Риск «нецелевого использования знаний» проверяют и вне технических специальностей

Сама использованная посольством формулировка — не новое правило. МИД Германии в открытых разъяснениях для заявителей указывает, что при рассмотрении виз для учебы и исследований власти должны учитывать риск использования приобретенных знаний в целях, угрожающих мирному сосуществованию народов, общественному порядку, безопасности или здоровью.

Аналогичное предупреждение публикуется непосредственно в информации МИД для претендентов на студенческие визы. В официальной формулировке нет ограничения этой проверки только инженерными, IT-, ядерными или другими специальностями, связанными с технологиями двойного назначения. В «Молнии» отмечают, что ранее сталкивались с опасениями отказа по этой причине прежде всего в отношении студентов технических направлений, но не дизайна.

Германия усиливает проверки россиян

Решение об отказе вынесли на фоне ужесточения Германией контроля за въездом граждан России. 1 сентября министр иностранных дел Йоханн Вадефуль объявил об усилении проверок после того, как немецкие власти возложили на Россию ответственность за попытку атаки на аэропорт Лейпциг/Галле.