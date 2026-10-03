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Умер Анатолий Кашпировский — человек, который «лечил» страну через телевизор

The Insider
А. Гордиевич / РИА «Новости»

А. Гордиевич / РИА «Новости»

Советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский умер в возрасте 87 лет. О его смерти сообщил телеведущий Андрей Малахов. Позже информацию подтвердил директор Кашпировского Сергей Рудых. Причина смерти официально не приводится.

Кашпировский стал одной из самых узнаваемых фигур позднего СССР благодаря телевизионным «сеансам здоровья». С октября по декабрь 1989 года на Первой программе Центрального телевидения вышли шесть его передач, во время которых он утверждал, что может оказывать психотерапевтическое воздействие на зрителей дистанционно. Первый выпуск вышел 8 октября 1989 года.

Выступления Кашпировского собирали многомиллионную аудиторию. Его телевизионные сеансы смотрели до 180–200 млн человек. Позже он продолжал проводить массовые выступления в концертных залах и на стадионах.

До телевизионной известности Кашпировский работал психиатром и психотерапевтом. В 1993 году он был избран депутатом Государственной думы первого созыва по списку ЛДПР. Во время захвата больницы в Буденновске боевиками Шамиля Басаева в июне 1995 года Кашпировский приезжал в город и заходил в захваченное здание. Он участвовал в переговорах с Басаевым.

В последующие годы у Кашпировского несколько раз возникали проблемы с законом из-за его публичных сеансов. В 2007 году суд в Челябинске оштрафовал его за нарушение порядка занятия народной медициной. В 2015 году после гастролей в Перми в отношении него также составили административный протокол за незаконное занятие народной медициной. Суды двух инстанций сначала признали его виновным, однако в марте 2016 года Пермский краевой суд отменил эти решения и прекратил производство по делу.

В последние годы Кашпировский продолжал проводить «оздоровительные сеансы» в интернете и выступать перед зрителями. В 2020 году он возобновил регулярные трансляции на своем YouTube-канале.

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Публикация:«Умер Анатолий Кашпировский — человек, который «лечил» страну через телевизор»

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