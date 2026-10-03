Экс-главу НИИ вакцин арестовали по делу на 152 млн рублей. В центре расследования вакцины от гриппа — The Insider

Бывшего директора петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктора Трухина и гендиректора ООО «Русбиофарм» Сергея Иссерса отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве с продукцией института на сумму не менее 152 млн рублей. Как выяснил The Insider, судя по материалам арбитражного дела, речь идет о поставках вакцин от гриппа «Флю-М Тетра» и «Флю-М».

По версии следствия, не позднее августа 2023 года Трухин и Иссерс вступили в сговор и заключили договор на поставку продукции НИИ на 315,8 млн рублей, изначально не планируя исполнить обязательства в полном объеме. Договор предусматривал стопроцентную предоплату.

Как утверждается, с августа по ноябрь 2023 года Трухин и Иссерс при помощи подложных писем об отсрочке платежа добились отгрузки «Русбиофарму» продукции института почти на 293 млн рублей. Из нее, по версии следствия, была похищена продукция стоимостью не менее 152,2 млн. Обоих задержали 30 сентября, обвинение им пока не предъявили. Суд заключил их под стражу до 29 ноября.

Как выяснил The Insider, дата договора, условие о стопроцентной предоплате и сумма фактически отгруженной продукции до копейки совпадают с данными судебного спора между НИИ и «Русбиофармом». Из постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда следует, что 14 августа 2023 года стороны заключили договор № 1095-23 на поставку вакцин от гриппа «Флю-М Тетра» и «Флю-М». По этому договору институт отгрузил «Русбиофарму» продукцию ровно на 292 904 423,68 рубля — эта сумма полностью совпадает с указанной в материалах нового уголовного дела.

Суд также установил, что «Русбиофарм» частично рассчитался за поставленную продукцию. В итоге задолженность компании перед институтом по этому договору составила 132,5 млн рублей. Эта сумма отличается от 152,3 млн рублей, которые следствие сейчас считает стоимостью похищенной продукции. Из опубликованных материалов нового уголовного дела пока не следует, чем объясняется разница.

От заявителя по одному делу до подозреваемого по другому

Иссерс уже фигурировал в уголовном деле, связанном с тем же НИИ, но тогда выступал заявителем. The Insider писал в 2023 году, что сменивший Трухина на посту руководителя института Евгений Маковский, по версии следствия, потребовал у Иссерса 19,25 млн рублей за продолжение заключения договоров между НИИ и «Русбиофармом» на поставку вакцины от коронавируса «Конвасэл».

Иссерс сообщил о требовании в правоохранительные органы. Передача денег прошла под наблюдением силовиков. Маковского впоследствии приговорили к девяти годам колонии строгого режима за покушение на получение взятки, а посредника Игоря Рудых — к восьми годам.

В том же материале The Insider выяснил, что почти 178 тысяч доз «Конвасэла» были проданы на оккупированную территорию Луганской области до завершения клинических испытаний вакцины.

Сам Трухин к моменту нового задержания уже был осужден по другому делу. В августе 2026 года суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, но освободил от наказания, зачтя время, проведенное под стражей.

Суд счел, что Трухин заключал договоры с «Латиноамериканской компанией биотехнологии Мечников», несмотря на невозможность компании оплачивать поставки, и продолжал отгружать продукцию в долг. В результате НИИ не получил 482,5 млн рублей. Кроме того, как утверждается, Трухин неправомерно израсходовал около 437 млн рублей института и фиктивно трудоустроил двух родственников на должности, позволявшие получить отсрочку от мобилизации. Вину он не признал.