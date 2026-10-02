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Заключенные устроили бунт в вагоне поезда Владикавказ — Адлер. Убит сотрудник ФСИН

The Insider
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Заключенные устроили бунт в вагонезаке, прицепленном к поезду Владикавказ — Адлер, сообщают Telegram-канал «112» и РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. По их данным, один сотрудник ФСИН погиб, еще трое получили ранения. Позднее «112» сообщил, что один из заключенных был убит. Официальных сообщений об инциденте к моменту публикации нет.

По данным «112», вагон с этапируемыми заключенными прицепили к поезду на станции Терек. После того как состав проехал Беслан, в вагоне сорвали стоп-кран и начался бунт. Предварительно, заключенные смогли завладеть оружием конвоя. РЕН ТВ приводит аналогичную информацию со ссылкой на свой источник.

«112» утверждает, что заключенные закрылись в вагоне и первоначально не отдавали раненых сотрудников ФСИН. Вагон окружили силовики, к месту прибыли экстренные службы и спецназ. По данным канала, никому из заключенных сбежать не удалось.

Источник ТАСС во ФСИН опроверг информацию о бунте, однако подтвердил убийство сотрудника ведомства:

«Появившаяся информация не соответствует действительности. Бунта не было. Один из конвоируемых в вагоне поезда напал на сотрудника и убил его».

Инцидент, как сообщают «112» и РЕН ТВ, произошел в районе станции Муртазово в Кабардино-Балкарии. Станция находится в городе Терек на железнодорожной линии в направлении Беслана и Владикавказа.

ФСИН, МВД, Следственный комитет и региональные власти Кабардино-Балкарии на момент публикации публично об инциденте не сообщали.

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Публикация:«Заключенные устроили бунт в вагоне поезда Владикавказ — Адлер. Убит сотрудник ФСИН»

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