Главу Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова задержали с поличным по делу о взятке

Генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игоря Шпурова задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, Шпурова задержали накануне, 1 октября, с поличным. В Роснедрах подтвердили, что проводятся следственные действия.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взятка «может быть связана с выдачей лицензии». Других подробностей предполагаемого преступления, включая размер и обстоятельства передачи денег, пока нет. Суд в Москве 2 октября должен избрать Шпурову меру пресечения.

ГКЗ находится в ведении Роснедр и проводит государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, подземных вод и геологической информации об участках недр. Сама комиссия лицензии на пользование недрами не выдает: она проводит экспертизу материалов недропользователей, тогда как государственную услугу организуют Роснедра и их территориальные органы. В 2025 году ГКЗ и ее филиалы провели 4830 экспертиз запасов, в том числе 2871 — по углеводородному сырью. Было подтверждено открытие 41 месторождения углеводородов.

Шпуров руководит ГКЗ с декабря 2013 года. Он окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «горный инженер», работал в том числе над проектированием разработки Самотлорского месторождения.