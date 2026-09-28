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Новости

На Алтае запустили систему на основе ИИ, которая будет вычислять в потоке машин автомобили должников

The Insider
Фото: gorno-altaisk.info

Фото: gorno-altaisk.info

Программу по выявлению автомобилей должников в транспортном потоке запустили в Республике Алтай, пишет «Ведомости. Страна» со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика ПО Netvision. Там рассказали, что технология на основе искусственного интеллекта позволит находить неплательщиков, в том числе граждан, у которых есть долги по алиментам и услугам ЖКХ.

После обнаружения машины нарушителя информация будет передаваться сотруднику соответствующего органа, который сможет задержать должника и взыскать долг. В состав программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Гарпун» входят вычислительный блок, IP-камера, ИК-прожектор (инфракрасный прожектор), штатив и батарея. Как отметили в Netvision, комплекс способен взаимодействовать с базами данных различных служб и ведомств и может использоваться также для выявления дорогах автомобилей, находящихся в розыске.

В 2026–2027 годах технология может быть запущена и в других регионах России, рассказали ТАСС в Netvision.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Калужской области к городским камерам подключили нейросеть для поиска пропавших людей и розыска преступников. Технологию разработал партнер Ростеха NtechLab.

Netvision занимается разработкой и производством комплексных решений в области видеонаблюдения. Платформа Netvision включена в Единый реестр российского ПО.

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Публикация:«На Алтае запустили систему на основе ИИ, которая будет вычислять в потоке машин автомобили должников»

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