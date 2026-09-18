Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.51

EUR

97.5

OIL

102.43

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

79

 

 

 

 

 

Новости

Немецкая прокуратура начала расследование из-за обнаружения обломков дрона рядом с военной базой. Дело связывают с диверсией в Лейпциге

The Insider
Фото: NonstopNews

Фото: NonstopNews

Федеральная прокуратура Германии начала расследование после обнаружения частей беспилотника недалеко от военного аэродрома Вунсторф в Нижней Саксонии. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Bild. По данным NDR, найденный дрон может быть того же типа, что и БПЛА, обнаруженный в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским транспортным самолетом.

В начале недели недалеко от озера Штайнхудер-Мер были обнаружены части беспилотника, после чего полиция приступила к прочесыванию местности. Рядом с местом находки расположена база Вунсторф, которая считается главным пунктом дислокации немецких военно-транспортных самолетов A400M.

Пока правоохранителям не удалось найти какие-либо дополнительные детали, однако поиски элементов продолжаются до сих пор. Как отмечает NRD со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это связано с тем, что найденный возле Вунсторфа дрон представляет собой такую же модель, что и беспилотник, обнаруженный 5 августа в аэропорту Лейпцига. Издание подчеркивает, что подобную конструкцию невозможно купить в магазине, а один из элементов БПЛА был изготовлен на 3D-принтере — как и при лейпцигской диверсии.

По данным Bild, расследованием инцидента занялась федеральная прокуратура Германии. Официально власти эту информацию не подтверждали. Однако именно возможная связь с дроном в Лейпциге объясняет привлечение к делу федеральной прокуратуры.

Ранее правительство Германии 1 сентября официально обвинило Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпциг/Галле. Как заявили на пресс-конференции глава МВД Александр Добриндт и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, в ответ на российские действия Германия закрывает «Русский дом» в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне.

Россия в свою очередь отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и потребовала прекратить деятельность немецких культурных центров имени Гёте в стране.

Позднее немецкие следователи установили личности двух подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига/Галле. Речь идет о россиянине Олеге Л. и белорусе Андрее К. Как сообщила газета Welt am Sonntag, Олег Л. связан с Главным разведывательным управлением (ГРУ) России. Он же отвечал за подготовку и логистику операции.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия планирует «гибридные» удары дронами и ракетами по странам, которые поддерживают Украину, — включая саму Польшу, входящую в НАТО. Война, по его словам, входит в самую критическую фазу.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Немецкая прокуратура начала расследование из-за обнаружения обломков дрона рядом с военной базой. Дело связывают с диверсией в Лейпциге»

Популярное

  1. Ожидание и фатальность. Насколько неотвратима новая волна мобилизации и чего Путин (не) сможет этим добиться
  2. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  3. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Народ против алгоритмов. Как юридический прорыв в США может поменять облик соцсетей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте