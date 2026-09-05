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Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Указ подписали 3 сентября

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Владимир Путин присвоил звание народного артиста эстрадному певцу Михаилу Шуфутинскому. Указ был подписан 3 сентября, документ официально опубликовали в субботу, 5 числа. 

Шуфутинский наиболее известен как исполнитель песни «Третье сентября» авторства Игоря Крутого и Игоря Николаева. Впервые она вышла в 1993 году, а в 2010-х — спустя 20 лет после первого исполнения — внезапно стала популярной в Рунете. С тех пор песня стала календарным мемом: ее вспоминают в сети каждое начало осени. 

У самого Шуфутинского до этого было звание заслуженного артиста России. Звание ему присвоили еще в 2013 году. 

Исполнитель родился в 1948 году в Москве, некоторое время в 1980-х жил в Штатах, где получил американское гражданство. Спустя некоторое время он вернулся в Россию, долгое время жил в стране по постоянному виду на жительство и лишь в 2022 году получил российский паспорт. 

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