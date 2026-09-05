Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Указ подписали 3 сентября

У самого Шуфутинского до этого было звание заслуженного артиста России. Звание ему присвоили еще в 2013 году.

Исполнитель родился в 1948 году в Москве, некоторое время в 1980-х жил в Штатах, где получил американское гражданство. Спустя некоторое время он вернулся в Россию, долгое время жил в стране по постоянному виду на жительство и лишь в 2022 году получил российский паспорт.