Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Указ подписали 3 сентября

Владимир Путин присвоил звание народного артиста эстрадному певцу Михаилу Шуфутинскому. Указ был подписан 3 сентября, документ официально опубликовали в субботу, 5 числа.
Шуфутинский наиболее известен как исполнитель песни «Третье сентября» авторства Игоря Крутого и Игоря Николаева. Впервые она вышла в 1993 году, а в 2010-х — спустя 20 лет после первого исполнения — внезапно стала популярной в Рунете. С тех пор песня стала календарным мемом: ее вспоминают в сети каждое начало осени.
У самого Шуфутинского до этого было звание заслуженного артиста России. Звание ему присвоили еще в 2013 году.
Исполнитель родился в 1948 году в Москве, некоторое время в 1980-х жил в Штатах, где получил американское гражданство. Спустя некоторое время он вернулся в Россию, долгое время жил в стране по постоянному виду на жительство и лишь в 2022 году получил российский паспорт.