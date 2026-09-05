Путин присвоил Собянину звание Героя Труда в День города Москвы

Собянин стал первым действующим мэром российской столицы, получившим это звание. Действующее звание Героя Труда учреждено в марте 2013 года, когда Собянин уже почти три года руководил Москвой. Его предшественник Юрий Лужков, занимавший пост мэра с 1992 по 2010 год, этой награды не получал.

Герой Труда есть среди других бывших руководителей столицы: в ноябре 2024 года звание присвоили Владимиру Ресину, который много лет был первым заместителем Лужкова и временно исполнял обязанности мэра после его отставки. Однако к моменту награждения Ресин уже 14 лет не работал в правительстве Москвы и был депутатом Госдумы.

68-летний Собянин возглавляет Москву с 21 октября 2010 года — почти 16 лет. Дольше него столицей в постсоветский период руководил только Лужков, остававшийся мэром немногим более 18 лет. После увольнения Лужкова тогдашний президент Дмитрий Медведев внес кандидатуру Собянина в Мосгордуму, которая утвердила его на посту мэра.

В 2013 году Собянин победил на первых после возвращения прямых выборах мэра Москвы, набрав, по официальным данным, 51,37% голосов. Его ближайший соперник Алексей Навальный получил 27,24%. Собянина переизбирали в 2018 и 2023 году — в последний раз Мосгоризбирком объявил его результатом 76,39% голосов. Нынешний срок мэра истекает в 2028 году.

До переезда в Москву Собянин возглавлял Когалым и законодательное собрание Ханты-Мансийского автономного округа, а с 2001 по 2005 год был губернатором Тюменской области. Затем он руководил администрацией президента Путина, после чего занимал должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства. На выборах в Госдуму в сентябре 2026 года Собянин вошел в пятерку лидеров федерального списка «Единой России».