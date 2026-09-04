Процесс над Линдси Клэнси, убившей детей из-за послеродового психоза, признали несостоявшимся. 11 из 12 присяжных склонялись к оправданию

Суд в американском штате Массачусетс признал несостоявшимся процесс над 36-летней Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Присяжные после более чем 38 часов обсуждения не смогли прийти к единогласному решению о том, несет ли Клэнси уголовную ответственность за убийства. Они трижды сообщали судье, что не могут вынести вердикт.

Как следует из записки председателя жюри, 11 из 12 присяжных склонялись к оправданию Клэнси, однако один присяжный не соглашался с остальными. По словам председателя, он признавал наличие сомнений, но отказывался учитывать их при вынесении вердикта. Защита потребовала отстранить этого присяжного, однако судья отказался это сделать.

После того как жюри в третий раз заявило, что не сможет прийти к единогласному решению, судья Уильям Салливан объявил процесс несостоявшимся. Перед этим адвокаты Клэнси безуспешно пытались через Верховный судебный суд Массачусетса добиться проверки спорного присяжного.

Суть дела. 24 января 2023 года Клэнси задушила в своем доме в Даксбери троих детей — пятилетнюю Кору, трехлетнего Доусона и восьмимесячного Каллана — эластичными лентами для упражнений. После этого она порезала себе запястья и шею и выпрыгнула из окна второго этажа, пытаясь покончить с собой. В результате падения Клэнси оказалась парализована ниже пояса. Сам факт убийства детей она не отрицала: центральным вопросом процесса было то, могла ли она в тот момент осознавать свои действия и, соответственно, нести за них уголовную ответственность.

Клэнси работала медсестрой в родильном отделении Massachusetts General Hospital. После рождения младшего ребенка в мае 2022 года ее психическое состояние стало ухудшаться. На процессе ее бывший муж Патрик Клэнси рассказал, что примерно за два месяца до убийств жена сообщила ему о мыслях о причинении вреда детям, хотя конкретного плана у нее не было. В декабре она начала говорить о самоубийстве. Мать и сестра Клэнси также рассказывали о нараставшей паранойе, бессоннице и суицидальных мыслях. В одном из сообщений матери Клэнси просила приехать к ней, писала, что с ней «что-то не так» и ей страшно оставаться одной.

За несколько недель до убийств Клэнси добровольно обратилась за стационарной психиатрической помощью. В течение нескольких месяцев ей назначили 13 различных психиатрических препаратов — в том числе антидепрессанты, бензодиазепины, нормотимики и снотворные. Из психиатрической больницы McLean Hospital ее выписали менее чем за три недели до гибели детей.

В день убийства Клэнси отвела старшую дочь на плановый прием к педиатру, причем врач впоследствии назвала визит совершенно обычным. Вечером Клэнси попросила мужа съездить за едой и забрать лекарства из аптеки. Пока его не было дома, она убила детей. Прокуратура указывала, что перед этим Клэнси искала в интернете, сколько времени займет дорога до ресторана и аптеки, и утверждала, что таким образом она заранее рассчитала промежуток времени, в течение которого останется с детьми одна. По версии обвинения, это свидетельствовало о преднамеренности убийства.

Защита, напротив, утверждала, что Клэнси страдала послеродовым психозом и недиагностированным биполярным расстройством. После убийств она рассказывала, что слышала мужской голос, который приказывал ей убить детей и себя. Судебный психиатр Филип Резник, выступавший со стороны защиты, заявил, что в день убийства Клэнси находилась в психотическом состоянии. Защита также утверждала, что ее состояние могло усугубиться из-за большого количества назначенных ей препаратов.

Прокуратура не отрицала, что у Клэнси были психические проблемы, однако настаивала, что она понимала, что делает. Обвинение описывало убийства как спланированные и указывало на поведение Клэнси до преступления и непосредственно в тот день как на доказательство того, что она могла действовать рационально и целенаправленно. Защита отвечала, что внешне нормальное поведение не исключает психоза. Полиция при этом не обнаружила свидетельств того, что до убийств Клэнси когда-либо жестоко обращалась со своими детьми.

Бывший муж Клэнси поддержал позицию защиты. Он характеризовал ее как преданную мать и после гибели детей публично говорил, что простил ее. Линдси и Патрик Клэнси также подали гражданские иски против врачей и медицинских учреждений, обвиняя их в неправильной диагностике и лечении ее психического расстройства. В исках утверждается, что сочетание многочисленных препаратов и отсутствие надлежащего наблюдения способствовали резкому ухудшению ее состояния.

Клэнси обвиняется по трем пунктам в убийстве первой степени. В случае обвинительного вердикта ей грозило пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. При этом оправдание из-за отсутствия уголовной ответственности не означало бы автоматического освобождения: Клэнси могли направить в государственную психиатрическую больницу.

Признание процесса несостоявшимся также не означает оправдания. Прокуратура может потребовать нового процесса с другим составом присяжных, заключить соглашение с защитой или отказаться от дальнейшего преследования. Окружной прокурор округа Плимут Тим Круз заявил, что решение о повторном процессе пока не принято. Следующее заседание по делу назначено на 29 сентября.