Пушилин учредил медаль «За освобождение Константиновки», которую Минобороны РФ «освободило» летом. В реальности город Россия не захватила

Глава аннексированной Россией части Донецкой области Денис Пушилин подписал закон об учреждении государственной награды — медали «За освобождение Константиновки». Документ датирован 2 сентября 2026 года. Закон был принят так называемым Народным советом «ДНР» в тот же день.

Согласно документу, решение о награждении будет принимать Пушилин. Представлять людей к награде смогут в том числе российские федеральные органы власти, органы военного управления Вооруженных сил РФ, Росгвардия и «добровольческие формирования». Медаль может вручаться посмертно. При этом власти «ДНР» предусмотрели возможность указывать в наградных документах вымышленные имена и даты рождения награжденных «в случае необходимости обеспечения информационной безопасности».

Медаль учреждена на фоне продолжающихся боев за Константиновку. По данным украинского Генштаба, Константиновское направление остается одним из наиболее интенсивных участков фронта. За 3 сентября украинские военные зафиксировали там 28 российских атак — в том числе в районе самой Константиновки, Ильиновки, Новоселовки и Степановки.

Ситуация вокруг города в последние месяцы существенно ухудшилась для ВСУ. Российские войска подошли к Константиновке с нескольких направлений и пытаются проникать в город небольшими пехотными группами. В августе аналитики украинского проекта DeepState сообщали, что российские военные используют занятую Ильиновку для проникновения в Константиновку и одновременно пытаются расширять зону контроля вокруг города. При этом значительная часть территории остается «серой зоной», где устойчивый контроль одной из сторон установить сложно.

По оценке Института изучения войны (ISW), характер боев в районе Константиновки и Дружковки становится все более асимметричным: небольшие группы российских военнослужащих проникают между украинскими позициями, из-за чего обеим сторонам бывает трудно определить, кто контролирует отдельные участки. При этом 2 и 3 сентября ISW не зафиксировал подтвержденного российского продвижения на Константиновском направлении.

На опубликованной DeepState карте российские позиции подходят к Константиновке с юго-запада, юга и востока, однако город не находится в окружении. Основное сообщение с Константиновкой и украинским тылом в направлении Дружковки сохраняется. Российские войска при этом пытаются обходить город с флангов и давить на украинскую логистику.