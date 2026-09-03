Найдено самое подробное описание телескопа, который приписывают Галилею

Историк науки Хосе Мария Морено Мадрид из Университета Лимерика опубликовал в журнале Annals of Science ранее неизвестный документ XVII века — детальное описание четырехлинзового телескопа, изготовление которого приписывается Галилео Галилею. Текст под названием De Tellescopiis Stellarum датирован 8 августа 1666 года и написан в Мехико. Он занимает одну с четвертью страницу в объемном рукописном трактате Observationes diversarum artium, который испанский монах-доминиканец Игнасио Муньос составлял между 1660 и 1686 годами. Рукопись хранится в Национальной библиотеке Испании.

Муньос добрался до Новой Испании в 1666 году с рекомендацией и деньгами короля Филиппа IV, которому обещал революционное решение для навигации испанских флотов. Вице-король Новой Испании Антонио Себастьян де Толедо, второй маркиз де Мансера, заподозрил, что монах просто выманивает у монарха средства, чтобы выбраться с Филиппин без долгов, и устроил ему несколько проверок научных навыков. Одной из них стало задание разобрать и по частям проанализировать телескоп из личной коллекции вице-короля.

Муньос описал устройство с необычной для эпохи дотошностью: четыре выпуклые линзы, разнесенные на удвоенное фокусное расстояние, труба, собранная из семи вставленных друг в друга тубусов, деревянные кольца на концах, крышка на резьбе с крошечным отверстием размером со зрачок. Морено Мадрид привел изображения листов рукописи, английский перевод и собственные замеры чертежей — от 3,5 мм толщины стенок тубуса до 175 мм самой длинной линии на схеме.

Главная проблема заключается в достоверность атрибуции. В тексте прямо сказано, что телескоп «изготовлен Галилеем», но больше ни в одном документе, связанном с Муньосом или Мансерой, этот инструмент не упоминается — даже в описи имущества единственной дочери и наследницы вице-короля. Автор допускает два варианта: либо телескоп действительно сделан Галилеем, либо продавец завысил цену обычного инструмента, приписав его знаменитому итальянцу.

Вторую версию Морено Мадрид разбирает подробно. Галилей утверждал, что никогда не продавал свои инструменты, так что Мансера мог получить телескоп только в подарок или через третьи руки. При этом известно, что в Мадриде оказались три сделанных руками Галилея телескопа: большой, отправленный Филиппу IV в 1630 году в рамках борьбы за приз за решение проблемы долготы, и два маленьких, предназначавшихся королеве Изабелле Французской. Большой разбился через два дня после первого использования — главная линза выпала из корпуса на пол дворца. Малые телескопы после 1631 года теряются, и автор предполагает, что один из них мог остаться в королевских коллекциях, а затем достаться Мансере и уехать с ним в Мехико.

Если атрибуция верна, историю оптики придется переписывать. Сейчас появление четырехлинзовой схемы с оборачивающимся окуляром относят к 1643-1645 годам и связывают с именами Антона Марии Ширлеуса де Рейты и Иоганна Визеля, причем сам Визель в 1647 году называл такие подзорные трубы совсем новыми. Описание Муньоса сдвигало бы первые эксперименты с этой конструкцией минимум на 1630 год и приписывало бы их Галилею — что вдвойне удивительно, ведь речь шла бы не о той схеме, которая в итоге получила его имя. Автор признает слабые места версии, и главное из них — полное отсутствие упоминаний такой оптической схемы в бумагах самого Галилея. Он надеется, что новые находки помогут проверить атрибуцию.