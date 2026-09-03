Британец пожаловался на избиение полицейскими в Ессентуках и вымогательство у матери 300 тысяч рублей. В СК ему посоветовали уехать из РФ

Британец пожаловался на избиение силовиками в ОМВД Ессентуков, где в тот день якобы не работали камеры. Ранее отдел уже не смог предоставить суду полную видеозапись произошедшего. 36-летний гражданин Великобритании Дзмитрю Сматрицки рассказал «Медиазоне», что приехал в Россию в конце марта вместе с матерью. Они собирались навестить жившую в Ессентуках бабушку Сматрицки, однако женщина скончалась до их приезда.

По словам британца, 3 апреля он отправился искать похоронное бюро. На улице Карла Маркса дорогу ему перегородила машина, из которой вышло несколько мужчин. Они потребовали показать документы и только после вопросов Сматрицки представились полицейскими.

Когда британец отказался садиться в машину, один из мужчин, которого остальные называли Христиком, начал бить его по голове и животу, утверждает Сматрицки. Затем его отвезли в городской отдел МВД. На пятом этаже здания двое сотрудников повалили мужчину на пол, после чего Христик якобы бил его и прыгал ногами по голове.

Полицейские, по словам Сматрицки, раздели его догола и искали на теле татуировки. Они называли британца «тэцэкашником», подразумевая сотрудника украинского территориального центра комплектования. Один из них сказал: «У нас здесь охота. Ты что, не знал?» Избиение прекратилось после звонка матери Сматрицки. Когда она приехала в отдел, полицейские потребовали у нее 300 тысяч рублей за то, что ее сын якобы кидался на сотрудников, утверждает мужчина. Его мать платить отказалась.

Сматрицки несколько часов провел в камере, после чего его поставили на миграционный учет и оштрафовали. Копия постановления у него не сохранилась. На следующий день врачи зафиксировали у мужчины переломы носа и двух ребер, сотрясение мозга и множественные ссадины.

13 апреля британец подал заявление в следственный отдел по Ессентукам. Старший следователь Эбзеев назначил судмедэкспертизу, но позднее сообщил Сматрицки, что камеры наблюдения в отделе полиции в день задержания не работали. Как утверждается, следователь также посоветовал ему как можно скорее уехать из России. Британские дипломаты помогли Сматрицки с отъездом, и 30 апреля он покинул страну. МВД и Следственный комитет публично рассказ Сматрицки пока не комментировали.

У этого отдела полиции уже возникали проблемы с предоставлением видеозаписи происходящего по запросу судов, выяснил The Insider. В октябре 2025 года Ессентукский городской суд рассматривал не связанное со Сматрицки дело о водителе, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Суд установил, что оформление нарушения продолжалось 55 минут, однако на представленном видео остались только 8 минут 18 секунд. Несколько фрагментов отсутствовали, а ОМВД сообщило, что предоставить запись с видеорегистратора невозможно. Суд также выявил ошибки в протоколе и отсутствие доказательств того, что водителю разъяснили его права. Наказание отменили, а производство прекратили из-за недоказанности обстоятельств нарушения.