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Новости

Власти Севастополя оценили уничтоженные БПЛА дома по кадастровой стоимости вместо рыночной. Денег не хватит даже на восстановление жилья

The Insider
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Двум семьям в Севастополе, чьи дома полностью сгорели после атаки украинских беспилотников в ночь на 1 августа, назначили компенсации исходя из кадастровой, а не рыночной стоимости недвижимости.

Сергею Кувшинову за уничтоженный дом насчитали 4,3 млн рублей. По его словам, рыночная стоимость дома составляла от 10 млн рублей — то есть в два с лишним раза больше компенсации. На полученные деньги, утверждает мужчина, сейчас не получится ни купить другое жилье, ни полностью восстановить прежнее.

Многодетной семье Веры и Андрея Королёвых назначили еще меньше — 2,6 млн рублей. Свой дом они построили два года назад за 3,8 млн, а сейчас только возведение новой «коробки», по оценке строительной компании, обойдется в 5,6 млн рублей — в два с лишним раза больше компенсации.

При этом Королёвы продолжают платить ипотеку за уничтоженный дом и кредит за сгоревшую машину: их общий долг перед банками составляет 4,4 млн рублей. Банк предоставил полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, однако проценты в это время продолжают начисляться.

Пострадавшие говорят, что пытались выяснить возможность добиться большей компенсации через суд, однако в районной администрации им сообщили, что подобные иски уже подавались и успеха не имели.

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