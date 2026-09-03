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ЕСПЧ отказался рассматривать 879 жалоб против РФ, включая жалобы Навального на повторный приговор по «Кировлесу» и пострадавших в Беслане

The Insider
Wojciech Olkusnik / East News

Wojciech Olkusnik / East News

Европейский суд по правам человека снял с рассмотрения жалобу Алексея Навального и Петра Офицерова на повторный приговор по делу «Кировлеса», а также еще 878 жалоб против России. Суд назвал их потенциально обоснованными. The Insider изучил документ.

После первого постановления ЕСПЧ Верховный суд России отменил приговор Навальному и Офицерову, однако Ленинский районный суд Кирова провел новый процесс и в феврале 2017 года вновь назначил им условные сроки. В новой жалобе Навальный утверждал, что уголовное преследование имело политическую цель и должно было помешать ему участвовать в президентских выборах 2018 года.

В приложении к решению перечислены и другие известные заявители, среди которых — Юрий Дудь, Геннадий Гудков, Лев Шлосберг, Сергей Удальцов, Олег Орлов, Оюб Титиев, Максим Резник и Карина Цуркан. В список также вошли пять жалоб интернет-издания «7x7» и жалоба Партии прогресса, которая оспаривала отмену своей регистрации и невозможность выдвигать кандидатов на выборах.

Одним из 879 дел стала жалоба «Караева и другие против России», поданная 297 заявителями. Ее представляла глава организации «Голос Беслана» Элла Кесаева. Ранее она рассказывала, что пострадавшие и родственники погибших обратились в ЕСПЧ из-за неисполнения Россией постановления по делу о теракте в Беслане.

Суд сослался на полный отказ российских властей от сотрудничества. Последнее официальное сообщение Москва направила в ЕСПЧ 28 марта 2022 года, заявив, что не будет исполнять постановления, вынесенные после 16 марта. С тех пор Россия не отвечала на запросы суда, не представляла возражений и не выплачивала присужденные заявителям компенсации.

Продолжение разбирательств в этих условиях потребовало бы значительных ресурсов и ограничило бы возможности рассматривать жалобы против остальных 46 государств Совета Европы, говорится в решении. ЕСПЧ при этом отметил, что отсутствие сотрудничества и перспектив исполнения постановлений само по себе стало не единственной причиной прекращения дел.

К сентябрю 2022 года в ЕСПЧ оставалось около 15,8 тысячи российских жалоб, не связанных с вооруженными конфликтами. С тех пор суд вынес постановления примерно по 14,5 тысячи дел, еще около 2,5 тысячи жалоб признал неприемлемыми или снял с рассмотрения. За тот же период поступило 2,1 тысячи новых обращений.

Решение по оставшимся 879 делам суд принял единогласно 7 июля и опубликовал 3 сентября. ЕСПЧ сохранил возможность восстановить жалобы, если обстоятельства изменятся: например, Россия вернется под юрисдикцию Конвенции и возобновит сотрудничество с судом.

Отдельно ЕСПЧ продолжит рассматривать около 5,7 тысячи жалоб, связанных с вооруженными конфликтами с участием России. Большинство из них касается аннексии Крыма, боевых действий на востоке Украины, событий в Азовском море и полномасштабного вторжения России в Украину. Еще около 150 жалоб относятся к войне России против Грузии.

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