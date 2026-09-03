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Новости

Минюст США поддержал обучение ИИ на защищенных авторским правом текстах, сославшись на угрозу национальной безопасности

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Минюст США поддержал позицию разработчиков искусственного интеллекта о том, что использование защищенных авторским правом текстов для обучения языковых моделей само по себе не нарушает законодательство. В официальной позиции, поданной 1 сентября в федеральный суд Манхэттена в рамках разбирательства против OpenAI, ведомство заявило, что ограничения, значительно затрудняющие развитие американской AI-индустрии, могут угрожать национальной безопасности США и давать преимущество иностранным конкурентам.

В Минюсте сослались на доктрину fair use — предусмотренное американским законодательством использование защищенных произведений без разрешения правообладателя при определенных условиях. По мнению ведомства, обучение моделей является «чрезвычайно трансформативным»: модели не предназначены для хранения и распространения исходных текстов, а используют их для изучения закономерностей языка. Поэтому правительство призвало суд отвергнуть утверждение, что само обучение больших языковых моделей на защищенных текстах нарушает авторское право.

Отдельно Минюст связал этот вопрос с военными возможностями США. В документе говорится, что ИИ используется, среди прочего, для анализа разведывательной информации, совершенствования беспилотных и других систем вооружений и подготовки рекомендаций на поле боя.

«Правовые нормы, которые значительно затрудняют развитие сильной индустрии ИИ в США, тем самым угрожают национальной безопасности и дают конкурентное преимущество иностранным противникам»,

— говорится в позиции правительства.

Ведомство также считает, что обязательная оплата лицензий на материалы для обучения может ограничить конкуренцию: позволить себе такие расходы смогут прежде всего крупнейшие технологические корпорации. При этом Минюст отдельно оговаривает, что не утверждает, будто платное лицензирование представляет «экзистенциальную угрозу» для американской AI-индустрии, однако считает, что оно как минимум затормозит инновации и поставит компании из США в менее выгодное положение по сравнению с разработчиками из стран, где американские права интеллектуальной собственности соблюдаются не всегда.

Документ был подан в рамках объединенного судебного разбирательства по искам правообладателей к OpenAI. Один из главных истцов — The New York Times, которая в 2023 году обвинила OpenAI и Microsoft в использовании миллионов ее статей без разрешения для обучения ChatGPT. Как отмечает Reuters, это, по всей видимости, первый случай, когда федеральное правительство США изложило свою позицию в серии подобных процессов против AI-компаний. Позиция правительства носит рекомендательный характер и не обязательна для суда.

The New York Times раскритиковала вмешательство администрации. Представитель газеты заявил Reuters, что власти «встали на сторону горстки AI-компаний стоимостью в триллионы долларов за счет бесчисленных американских создателей», и подчеркнул, что разработчики должны платить за контент, на котором основаны их продукты.

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