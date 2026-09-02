Конструкции Шуховской башни в Москве разберут, чтобы заменить исторические материалы новоделом

Осенью в Москве начнется демонтаж подлинных конструкций Шуховской башни на Шаболовке — построенную в 1922 году по проекту инженера Владимира Шухова радиобашню высотой более 144 метров разберут, чтобы заменить историческую сталь новыми элементами. Дату официально назвал первый заместитель гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) по экономике и финансам Алексей Попов на торжестве в честь 25-летия компании, сообщает РИА «Новости».

Попов сказал:

«В этом году, осенью, у нас будет масштабная реконструкция Шуховской башни, которую мы наконец запустили. Занимались мы этим десять лет, больше десяти лет».

Ранее проект одобрила Главгосэкспертиза России. Он предусматривает демонтаж и замену с первой по пятую секций башни, а также других ее элементов. Шуховская башня — вышка связи, которую построили на Шаболовке в 1922 году. Это одно из самых известных сооружений инженера Владимира Шухова и памятник архитектуры советского авангарда.

Telegram-канал «Глазами инженера», который следит за судьбой башни, называет происходящее не реконструкцией, а деконструкцией: по оценке авторов канала, в ходе работ может быть утрачено «до 100%» подлинности памятника — металл 1922 года разберут, а на его месте соберут новодел. Авторы канала призывают всех, кому небезразлична судьба башни, писать обращения к Путину.