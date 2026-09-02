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Албания не пустила в порт танкер, так как Украина отнесла его к российскому «теневому флоту»

The Insider
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Власти Албании отказали во входе в порт Дуррес танкеру HANUMAN (IMO: 9295048) под флагом Сьерра-Леоне, который украинская военная разведка относит к российскому «теневому флоту». Судно при этом не находится под международными санкциями.

Решение было принято 28 августа. Капитан порта Дуррес Таулант Алкья рассказал BIRN, что HANUMAN был идентифицирован Главным управлением разведки Минобороны Украины и партнерскими службами как часть «теневого флота» — сети судов, связанных с перевозкой российской нефти в условиях западных ограничений. Администрация порта уведомила экипаж о запрете, когда танкер находился примерно в 12 милях от Дурреса. После этого судно продолжило движение по Адриатическому морю.

В момент попытки зайти в Дуррес HANUMAN не перевозил нефть или нефтепродукты. По словам Алкьи, танкер пришел из Турции пустым и собирался пополнить запасы воды и продовольствия, получить другие необходимые припасы и пройти технический осмотр.

HANUMAN сейчас не включен в международные санкционные списки, следует из базы OpenSanctions. Однако украинская разведка действительно внесла судно в свою базу «теневого флота», выяснил The Insider. По данным ГУР, в период действия нефтяного эмбарго G7 и ЕС и ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты HANUMAN использовался для их экспорта в третьи страны. В сентябре 2025 года танкер вывез из Новороссийска в Турцию более 30 тысяч тонн российских нефтепродуктов. Украинская разведка также фиксировала случаи отключения судном автоматической идентификационной системы AIS и его заходы в российские порты.

В частности HANUMAN заходил на нефтяной терминал «Шесхарис» в Новороссийске. Терминал представляет собой перевалочный комплекс и конечную точку магистральных нефтепроводов «Черномортранснефти» — дочерней структуры российской «Транснефти».

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, у HANUMAN обширная история портовых заходов; судно также ранее посещало Дуррес. Албанские СМИ со ссылкой на данные морского трафика уточняют, что предыдущий заход HANUMAN в Дуррес состоялся в ноябре 2025 года.

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