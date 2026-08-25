Экс-министр обороны Украины заявил, что страна «медленно проигрывает» войну и у нее остается несколько месяцев, чтобы изменить ситуацию

Украина постепенно проигрывает войну с Россией и должна в ближайшие несколько месяцев принять ключевые решения, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Об этом в интервью Reuters заявил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, уволенный в прошлом месяце.

«Сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но пока все выглядит так, будто мы постепенно, медленно проигрываем», — сказал Федоров. При этом он считает, что у Украины по-прежнему есть «все шансы» на победу.

Главной проблемой бывший министр назвал отсутствие общей стратегии ведения и завершения войны. По его словам, Украине также мешают коррупция, система покровительства, недостаточная независимость государственных институтов и неспособность быстро внедрять новые технологии. Эффективность работы государства Федоров оценил всего в «5%».

Федоров считает, что ситуацию могут изменить массовое применение автономных беспилотников с искусственным интеллектом, дешевые ракеты-перехватчики и развитие собственной программы баллистических ракет. Такие технологии уже разрабатываются на Украине, однако, по его словам, для их эффективного применения необходим единый план.

Отдельно бывший министр рассказал о кампании украинских ударов по российской топливной и военной логистике. По его словам, у Киева есть еще несколько месяцев, чтобы попытаться с помощью таких атак изолировать аннексированный Крым, прежде чем российские силы адаптируются к этой тактике.

Федоров также прокомментировал конфликт с Владимиром Зеленским вокруг бюджета Минобороны. Президент ранее заявил, что перенос части военных расходов на первую половину 2026 года оставил в бюджете ведомства дефицит в $27 млрд. Федоров утверждает, что при нем ожидаемый дефицит составлял около $5 млрд и существовал план его покрытия.

На прошлой неделе Федоров стал первым крупным украинским политиком, призвавшим провести выборы во время войны. Зеленский выступил против, заявив, что голосование в нынешних условиях может разрушить страну, и предположил, что к таким заявлениям бывшего министра могли подтолкнуть внешние силы. Федоров это отрицает.

В Украине с начала полномасштабного российского вторжения действует военное положение, при котором выборы не проводятся.